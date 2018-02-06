В Ижевске обновился парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети При поддержке Правительства Удмуртской Республики парк дорожной техники муниципального унитарного пре...

Ответственность укрепляет доверие 24 января состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Удмуртской Республике, на котором были под...

Код доступа к благоприятной городской среде В Ижевске начинается реализация проекта, который очистит улицы от визуального мусора....