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Жители Удмуртии перешли на онлайн-общение

6 февраля
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5 февраля 2018 года. За прошлый год жители Удмуртии загрузили из интернета объём информации, сопоставимый с прослушиванием хита «Vuono Matyn» («Будущее рядом») местной группы Ektonix более миллиарда раз. К такому выводу пришли эксперты «МегаФона», проанализировав мобильное поведение клиентов в 2017 году.

153 Жители Удмуртии перешли на онлайн-общение

По данным исследовательского агентства Counterpoint Research, каждый четвертый владелец смартфона проводит с ним более 7 часов в сутки. Жители Удмуртии не отстают от мировой тенденции, предпочитая не разлучаться с «электронным другом» надолго. Выход в интернет –первоочередная задача смартфона.

Прогрессивность родникового края подтверждается цифрами. За месяц житель республики общается в соцсетях, читает новостную ленту, смотрит фильмы онлайн, пользуется электронной почтой на треть больше среднего показателя по России.

«За год наши клиенты скачали из интернета в 1,5 раза больше трафика, а в сети четвертого объем вырос в 3,5 раза. Популярностью пользовались мессенджеры, ведь прочитать сообщения можно тогда, когда тебе удобно. В тренде – перед звонком из вежливости отправить сообщение. А с близкими и друзьями жители Удмуртии предпочитают беседовать через голосовые послания и видеозвонки», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон».

Сохранить качество и скорость интернета при такой нагрузке помогло масштабное расширение покрытия высокоскоростного интернета 4G. За прошедший год сеть четвертого поколения появилась еще в 24 населенных пунктах республики. Теперь жители всех городов и большинства районных центров региона, таких как Вавож, Кез, Ува, Малая Пурга, Балезино, Дебесы, Селты, Сюмси, Шаркан могут смотреть видео и выкладывать фотографии в сеть на скорости до 75 Мбит/с.

Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 500 000 тестов через сети всех операторов с 1 500 000 LTE-устройств, «МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета.

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