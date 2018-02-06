По данным исследовательского агентства Counterpoint Research, каждый четвертый владелец смартфона проводит с ним более 7 часов в сутки. Жители Удмуртии не отстают от мировой тенденции, предпочитая не разлучаться с «электронным другом» надолго. Выход в интернет –первоочередная задача смартфона.
Прогрессивность родникового края подтверждается цифрами. За месяц житель республики общается в соцсетях, читает новостную ленту, смотрит фильмы онлайн, пользуется электронной почтой на треть больше среднего показателя по России.
«За год наши клиенты скачали из интернета в 1,5 раза больше трафика, а в сети четвертого объем вырос в 3,5 раза. Популярностью пользовались мессенджеры, ведь прочитать сообщения можно тогда, когда тебе удобно. В тренде – перед звонком из вежливости отправить сообщение. А с близкими и друзьями жители Удмуртии предпочитают беседовать через голосовые послания и видеозвонки», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон».
Сохранить качество и скорость интернета при такой нагрузке помогло масштабное расширение покрытия высокоскоростного интернета 4G. За прошедший год сеть четвертого поколения появилась еще в 24 населенных пунктах республики. Теперь жители всех городов и большинства районных центров региона, таких как Вавож, Кез, Ува, Малая Пурга, Балезино, Дебесы, Селты, Сюмси, Шаркан могут смотреть видео и выкладывать фотографии в сеть на скорости до 75 Мбит/с.
Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 500 000 тестов через сети всех операторов с 1 500 000 LTE-устройств, «МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета.
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