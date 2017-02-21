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Жители Удмуртии могут высказать свое мнение о работе пассажирского автотранспорта республики

21 февраля
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11052016 7 Жители Удмуртии могут высказать свое мнение о работе пассажирского автотранспорта республики

Региональный Миндортранс 20 февраля запустил опрос о качестве услуг автомобильного транспорта в республике. Опрос размещен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение месяца любой житель Удмуртии может зайти на сайт Миндортранса и оставить свое мнение о работе пассажирского автотранспорта республики, заполнив анонимную анкету.

Организаторы опроса уверены, что его результаты позволят оценить качество работы автомобильного пассажирского транспорта, определить достаточность количества автобусов на маршрутах, выявить недостатки в графике движения, а также иные проблемы, вызывающие неудовлетворенность пассажиров.

Полученную информацию планируют использовать для разработки предложений по повышению эффективности деятельности пассажирского транспорта и совершенствованию рынка автотранспортных услуг. По результатам опроса также будут сформулированы рекомендации муниципальным образованиям для проведения соответствующей работы.

Фото: gorodkirov.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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