Региональный Миндортранс 20 февраля запустил опрос о качестве услуг автомобильного транспорта в республике. Опрос размещен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
В течение месяца любой житель Удмуртии может зайти на сайт Миндортранса и оставить свое мнение о работе пассажирского автотранспорта республики, заполнив анонимную анкету.
Организаторы опроса уверены, что его результаты позволят оценить качество работы автомобильного пассажирского транспорта, определить достаточность количества автобусов на маршрутах, выявить недостатки в графике движения, а также иные проблемы, вызывающие неудовлетворенность пассажиров.
Полученную информацию планируют использовать для разработки предложений по повышению эффективности деятельности пассажирского транспорта и совершенствованию рынка автотранспортных услуг. По результатам опроса также будут сформулированы рекомендации муниципальным образованиям для проведения соответствующей работы.
Фото: gorodkirov.ru
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