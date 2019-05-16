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Жители Удмуртии могут сэкономить на оплате услуги «обращение с ТКО»

14 мая
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Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии объявляет акцию* «Чисто по-честному».

8gqjr1yqxb8 Жители Удмуртии могут сэкономить на оплате услуги «обращение с ТКО»

Принять участие в акции и сэкономить на оплате услуги «обращение с ТКО» могут все жители Удмуртии, у которых сейчас плата за вывоз мусора начисляется на меньшее количество человек, чем официально зарегистрировано в доме или квартире.

Если квитанция за услугу «обращение с ТКО» жителям приходит на меньшее количество человек, например, зарегистрировано 4, а платёжка выставляется на 2, то после обновления базы потребителям придёт квитанция, где одномоментно будет начислена плата на всех официально зарегистрированных с 1 января 2019 года, т.е. за несколько месяцев сразу. Чтобы избежать большой суммы в квитанции, а ещё и сэкономить на оплате, жители Удмуртии могут до конца мая 2019 года подать в офисы Энергосбыта данные о точном количестве зарегистрированных.

Для всех жителей, кто подаст сведения в указанный срок, доначислений за 5 месяцев – с 1 января по 31 мая 2019 года – НЕ будет. Расчёт платы с учётом всех зарегистрированных будет производиться только с 1 июня 2019 года, первая обновлённая квитанция придёт в июле 2019 года.

Для подачи данных о количестве зарегистрированных стоять в очередях не придётся – бланк заявления можно будет получить у консультанта в офисах Энергосбыта и заполненный ему же отдать. При себе обязательно нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.

Бланк заявления выложен и на сайте Регоператора: регоператорудмуртии.рф. Его можно заполнить дома, но с паспортом и документом, подтверждающим право собственности, всё равно надо будет обратиться в ближайший офис Энергосбыта.

Напоминаем, что согласно подп. (з) п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, собственник дома или квартиры обязан в течение 5 дней информировать об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в его доме или квартире.

*Акция действует только для жителей Удмуртии, у которых счёт за услугу «обращение с ТКО» включён в квитанцию от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс». Приём заявлений от жителей Энергосбыт будет осуществлять в рабочие дни согласно режиму работы офисов.

Акция действует с 6.05.2019 по 31.05.2019 г.

Организатор акции – ООО «Спецавтохозяйство».

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