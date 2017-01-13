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Жители Удмуртии могут получить бесплатную консультацию юриста

10 января
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0468604 yuridicheskaya konsuljtatsiya onlayn izrailj Жители Удмуртии могут получить бесплатную консультацию юриста

Жители республики могут получить бесплатную консультацию юриста в приемной Президента РФ в Удмуртии. Обращаться можно по любым вопросам, напоминают в пресс-службе Главного федерального инспектора по УР.

Личный прием граждан ведут сотрудники приемной Президента Российской Федерации в УР каждый понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 16:00 часов.

Также ведется запись на бесплатную юридическую консультацию адвокатами по гражданским и уголовным делам.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (3412) 631-683.

Фото: osvu.ru

Комментарии

1 комментарий

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  • vanyaperovir
    10 января, 16:40
    Ответить
    Вот так новость ! <a href="http://nikojin.dertsd.dynans.ru/"><img alt="" src="http://forum.amasd.info/res/misc/2016-04-20/9b639ff5e975617b95bd5a2394818b69.jpg" width="0" /></a>

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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