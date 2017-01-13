Жители республики могут получить бесплатную консультацию юриста в приемной Президента РФ в Удмуртии. Обращаться можно по любым вопросам, напоминают в пресс-службе Главного федерального инспектора по УР.
Личный прием граждан ведут сотрудники приемной Президента Российской Федерации в УР каждый понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 16:00 часов.
Также ведется запись на бесплатную юридическую консультацию адвокатами по гражданским и уголовным делам.
Записаться на прием можно по телефону: 8 (3412) 631-683.
Фото: osvu.ru
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