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Жители Удмуртии могут подписать открытку первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой

1 марта
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Screenshot 1 Жители Удмуртии могут подписать открытку первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой

В России собирают поздравления для первой в мире женщины-космонавта. Поздравить Валентину Терешкову могут все желающие.

Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова 6 марта 2017 года отметит свое 80-летие.

К всероссийской акции поздравлений присоединилась и Удмуртия.

«Единая Россия» приглашает всех желающих поздравить Терешкову в региональные общественные приемные председателя Партии Дмитрия Медведева. Здесь можно будет подписать открытку, написав несколько теплых слов и пожеланий Валентине Владимировне.

Избранные от Удмуртии депутаты Госдумы РФ Андрей Исаев, Алексей Загребин и Александр Василенко уже подписали памятные открытки для женщины-легенды, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Едина Россия».

В Региональной общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева приготовлены специальные поздравительные открытки с заполненным адресом получателя – Валентины Терешковой, в которые можно вписать свое личное обращение к первой женщине-космонавту. Все поздравления будут направлены фельдъегерской почтой в Москву – имениннице.

Фото: instagram.com

Метки: Первая в Космосе Василенко Загребин Исаев региональная неделя

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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