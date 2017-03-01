В России собирают поздравления для первой в мире женщины-космонавта. Поздравить Валентину Терешкову могут все желающие.
Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова 6 марта 2017 года отметит свое 80-летие.
К всероссийской акции поздравлений присоединилась и Удмуртия.
«Единая Россия» приглашает всех желающих поздравить Терешкову в региональные общественные приемные председателя Партии Дмитрия Медведева. Здесь можно будет подписать открытку, написав несколько теплых слов и пожеланий Валентине Владимировне.
Избранные от Удмуртии депутаты Госдумы РФ Андрей Исаев, Алексей Загребин и Александр Василенко уже подписали памятные открытки для женщины-легенды, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Едина Россия».
В Региональной общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева приготовлены специальные поздравительные открытки с заполненным адресом получателя – Валентины Терешковой, в которые можно вписать свое личное обращение к первой женщине-космонавту. Все поздравления будут направлены фельдъегерской почтой в Москву – имениннице.
Фото: instagram.com
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