Жители Удмуртии могут намного быстрее оформить права на объекты недвижимости, выбрав данную услугу в электронном виде.
Управление Росреестра по УР принимает документы для государственной регистрации прав в электронном виде в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Новый закон упростил процесс оформления документов граждан и бизнеса. Заявители, находясь дома, в офисе или любом другом месте, с помощью электронного сервиса могут напрямую обратиться в Управление Росреестра по Удмуртской Республике. Бесконтактные технологии позволяют не терять время на визит в пункты приема и не зависеть от действий других лиц. В 2016 году в региональное управление Росреестра было подано 1300 заявлений в электронном виде, сообщает пресс-служба ведомства.
Используя сервис на сайте Росреестра, можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав.
Кроме того, подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), можно при личном обращении в офисы филиала кадастровой палаты и многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ государственная регистрация прав проводится в срок не более 7 дней. В случае обращения в многофункциональный центр «Мои документы» срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.
На сайте Росреестра также доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объектах недвижимости. Так, в личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра.
Фото: senator.spb.ru
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