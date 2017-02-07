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Жители Удмуртии могут оформить недвижимость в других регионах, не выезжая за пределы республики

6 февраля
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Depositphotos 11906782 s Жители Удмуртии могут оформить недвижимость в других регионах, не выезжая за пределы республики

Жители Удмуртии могут оформить недвижимость в других регионах, не выезжая за пределы республики. Это стало возможно благодаря вступившему в силу с 1 января 2017 года Федеральному закону №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртии.

Жители Удмуртии могут обратиться за государственными услугами по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места расположения объекта недвижимости.

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Ижевчане и жители республики могут подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в другом регионе, в офисе приема по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 57.

Регистрация проводится по месту нахождения объекта недвижимости на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа.

На сегодняшний день в Управление Росреестра по Удмуртской Республике уже поступили первые заявления о государственной регистрации прав на недвижимость в Республике Крым.

В ведомстве отмечают, экстерриториальный принцип оказания услуг многократно повышает удобство их получения, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса.

Фото: joecrumpblog.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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