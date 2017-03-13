В настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения в электронном виде наиболее востребованных государственных услуг Росреестра – это и регистрация прав, и кадастровый учет, и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В Управлении Росреестра жителям Удмуртии напоминают: электронные сервисы позволяют заявителям при получении государственных услуг напрямую обращаться в Росреестр, не выходя из дома, что существенно экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.
Помимо возможности подать документы в электронном виде ижевчане и жители Удмуртии могут получить госуслуги при личном обращении в пункты приема филиала кадастровой палаты или в офисы многофункциональных центров «Мои документы».
Ранее на сайте Росреестра был открыт доступ к сервисам, которые позволяют подать документы на государственную регистрацию прав и получить актуальные сведения из ЕГРН.
Кроме того, в «Личном кабинете правообладателя», запущенном в начале года, доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который позволяет заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра. Также на сайте работают другие сервисы - «Проверка исполнения запроса», «Проверка электронного документа».
В режиме реального времени заявители могут получать информацию о ходе оказания услуги, проверить корректность электронной цифровой подписи и сформировать печатное представление выписки.
Фото: psstavropol.ru
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