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Жители Удмуртии могут одновременно зарегистрировать право и провести кадастровый учет без очередей

13 марта
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35d242426c151ea294ba310c5a17ad23 xl Жители Удмуртии могут одновременно зарегистрировать право и провести кадастровый учет без очередей

В настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения в электронном виде наиболее востребованных государственных услуг Росреестра – это и регистрация прав, и кадастровый учет, и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В Управлении Росреестра жителям Удмуртии напоминают: электронные сервисы позволяют заявителям при получении государственных услуг напрямую обращаться в Росреестр, не выходя из дома, что существенно экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.

Помимо возможности подать документы в электронном виде ижевчане и жители Удмуртии могут получить госуслуги при личном обращении в пункты приема филиала кадастровой палаты или в офисы многофункциональных центров «Мои документы».

Ранее на сайте Росреестра был открыт доступ к сервисам, которые позволяют подать документы на государственную регистрацию прав и получить актуальные сведения из ЕГРН.

Кроме того, в «Личном кабинете правообладателя», запущенном в начале года, доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который позволяет заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра. Также на сайте работают другие сервисы - «Проверка исполнения запроса», «Проверка электронного документа».

В режиме реального времени заявители могут получать информацию о ходе оказания услуги, проверить корректность электронной цифровой подписи и сформировать печатное представление выписки.

Фото: psstavropol.ru

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