12 февраля пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Контрольная организована МФТИ и приурочена к 50-летию Заочной физико-технической школы Московского физико-технического института.
Участникам контрольной будет предложено решить 15 задач по 3 предметам: математике, физике и информатике, каждый участник может выбрать, будет ли он сдавать один, два или все предметы.
Задачи, которые предлагается решить, — уровень 8 класса среднеобразовательной школы. Время, отведенное на решение контрольной, составит 150 минут, отмечают организаторы.
Тестирование пройдет на платформе «Яндекс.Контест», при этом пройти его можно будет как заочно, так и очно. В Удмуртии местом проведения очной площадки станет Удмуртский государственный университет. Для того чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте контрольной, выбрать ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в качестве своей площадки написания теста.
Контрольная состоится 12 февраля с 10:00 до 12:30 по адресу: г. Ижевск, ул. Университетская 1, IV корпус, (регистрация состоится на 1 этаже в фойе).
Ректор МФТИ Николай Кудрявцев подчеркнул важность технических наук сегодня как для персонального развития человека, так и для экономики страны, ее конкурентоспособности. «Мы хотим открыто всем предложить стать ближе научному познанию и научно-техническому прогрессу. Ведь именно поиск и желание решить нерешаемое, объяснить необъяснимое оказывают огромное влияние на развитие науки и технологического прогресса. Контрольная “Выходи решать!” — марафон, в котором может принять участие каждый, кто хочет поддержать и помочь развитию и популяризации физико-технических дисциплин в стране, поддержать школьников в их выборе», — цитирует слова ректора пресс-служба МФТИ.
Николай Кудрявцев заявил, что сам с нетерпением ждёт дня контрольной, чтобы заняться решением задачек. «Выходите решать вместе с нами, не бойтесь испытать себя и проверить свой уровень знаний. Вызывайте на дуэли своих друзей и знакомых», — призвал ректор МФТИ.
Для участия в контрольной необходимо зарегистрироваться на сайте и ждать старта 12 февраля. После окончания контрольной всем участникам будет доступен для скачивания в личном кабинете сертификат с указанием количества набранных баллов. Максимум, который можно набрать по каждому из предметов, — 12 баллов, то есть общее количество баллов за контрольную — 36.
Проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артём Воронов добавил: организуя контрольную, Физтех ставит перед собой задачу показать престижность технического образования и возможности, которые оно открывает перед человеком.
«Мы приглашаем принять в ней участие людей разных профессий, бизнесменов и сотрудников IT- компаний, руководителей промышленных предприятий, банкиров, строителей, архитекторов — новых героев, которые сегодня добились успеха благодаря своим знаниям. Мы не будем ставить пятерки, четвёрки или тройки. Мы просто хотим показать, что технические науки не настолько трудны, как это кажется. И дать возможность посоревноваться с друзьями, родителями, учителями, а также с известными предпринимателями и артистами», — заявил Артём Воронов.
Фото: physcareer.ru
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