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Жители столицы Удмуртии могут помочь сельским библиотекам

27 января
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Dd7c31c0cf84ff1160cbd5d6c4169948 Жители столицы Удмуртии могут помочь сельским библиотекам

Жители столицы Удмуртии смогут помочь сельским библиотекам книгами. В рамках всероссийской акции «АгроМания» в Ижевске открылся пункт сбора книг, сообщается на официальном сайте Общественной палаты Удмуртской Республики.

Инициатором открытия пункта сбора книг в Ижевске стала Наталья Шампорова, создатель общественного проекта «Особые мамы», направленного на социализацию мам, которые оказались в затруднительной жизненной ситуации. По словам общественницы, в случае активного участия горожан в акции книги будут отправляться не только в нуждающиеся библиотеки, но и в центры социальной помощи, а также в исправительные колонии.

Пункт сбора книг открыт по адресу: г. Ижевск, ул. Майская, д. 26-1.

Всероссийская акция «АгроМания», направленная на помощь сельским библиотекам России, призвана восполнить дефицит книг у сельчан. В 2016 году благодаря помощи активных россиян в библиотеки удалось передать более 70 тысяч книг. Сайт акции АгроМания помогиселу.рф позволяет каждому неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе, а представителям сельских библиотек — создать заявку на их получение.

Фото: bookind.ru

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Метки: всероссийская акция «АгроМания» Ижевск пункт сбора книг

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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