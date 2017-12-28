С сегодняшнего дня, полтора месяца спустя после частичного обрушения дома, жители первых трёх подъездов начали обживать свои пустовавшие квартиры.
«В понедельник мы получили результаты технического заключение о состоянии конструкций первого-третьего подъездов. В соответствии с ним, секции признаны работоспособными. Мы имеем возможность заселять жителей в квартиры. Сегодня эта работа будет организована. Отмечу, что мы проводили экспертизы несколько раз: силами «Удмуртгражданпроекта», затем провели экспертизу с помощью наших московских коллег и на прошлой неделе этот же институт работал на объекте еще раз - проверял конструкции дома, по этим результатам мы имеем возможность заселять жителей в квартиры», - cообщил Иван Ястреб. Он также отметил, чтобы жильцы успели въехать в свой дом до Нового года, строители работали круглосуточно.
Как сообщил Ильдар Бикбулатов, на сегодняшний день утверждён план работы, связанный с заселением жильцов. С утра обслуживающими организациями была организована подача электроэнергии в заселяемые подъезды, а также включены лифты. Согласно утверждённому графику с 10 часов началось заселение жильцов. В сопровождении специальных бригад, составленных из сотрудников управляющей компании, Управления ЖКХ Администрации города Ижевска, ими осуществляется осмотр квартир, проверяется подача холодного и горячего водоснабжения и газа. А в тех квартирах, в которые не было доступа в назначенное время, осмотр будет производиться после 18.00 часов.
«Жильцы заходят и смотрят, что в порядке или не в порядке, после этого мы делаем отметки в акте и жильцы остаются. Электричество подано. При захождении жильцов в квартиры мы подаем горячую, холодную воду и газ. Все коммунальные ресурсы на входе в дом есть. Все в рабочем состоянии», - рассказал Ильдар Бикбулатов.
Иван Ястреб прокомментировал ситуацию с имеющимися дефектами в подъездах. «Дело в том, что трещины, которые сейчас есть в подъездах вызваны естественной эксплуатацией здания и эти дефекты не связаны со взрывом, произошедшем в пятом подъезде», - уточнил Иван Ястреб. Он также добавил, что власти продолжат мониторить ситуацию с состоянием конструкций дома. В случае обнаружения новых трещин, жильцы могут в любое время со своими замечаниями обращаться в обслуживающие организации или в администрацию города. Если работы по демонтажу пятой секции и укреплению конструкции дома шли в круглосуточном режиме, теперь, чтобы не мешать жителям дома, они будут проводиться в плановом режиме, в две смены. Также было отмечено, что строители, работающие на объекте, после демонтажа пятого подъезда начнут утеплять торцевые стены, которые ранее находились внутри дома. Помимо этого, в квартирах установят дополнительные батареи.
«Утепление проводится торцовых частей 4 и 6 подъездов – там, где идёт демонтаж пятой секции. Сейчас идёт процесс расчёта - сколько необходимо поставить дополнительных батарей. Это все реализуется. Кроме этого, будет проведено утепление торцовых стен и сделано фасадными плитами та часть, которую мы видим», - уточнил Бикбулатов.
Отметим, пятый подъезд планируют демонтировать в январе. На данный момент уже выполнено усиление конструкций 4-й и частично 6-й секции в соответствии с проектной документацией ООО «Проектный институт «Удмуртгражданпроект». Срок окончания работ на объекте – 15 февраля.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото Э. Карипов
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