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Жители моногородов Удмуртии предложили свои идеи по благоустройству

27 апреля
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%d0%98%d0%b4%d0%b5%d0%b8 2 Жители моногородов Удмуртии предложили свои идеи по благоустройству

Подведены итоги работы краудсорсинга моногородов, в рамках которого жители оставляли свои идеи и мнения по благоустройству ключевых городских территорий, сообщает Агентство инвестиционного развития Удмуртии.

В марте 2017 года сбор идей был завершен. Все предложения были размещены в специальном разделе «Идеи» онлайн-платформы Моногорода.рф.

За время работы краудсорсинга, сайт посетило более 100 000 уникальных пользователей со всей России, которые оставили 6311 идеи по улучшению городской среды.

«Мы видим, что горожане показали высокую степень заинтересованности. Все идеи и предложения – это конкретные мнения о реальных потребностях жителей. Администрации моногородов Удмуртии на основании полученных предложений и материалов будут выстраивать свою работу и планы по благоустройству, опираясь на идеи, высказанные горожанами», - прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития Римма Бякова.

Воткинск стал вторым моногородом в России по количеству предложенных горожанами идей, Глазов занял 22 строчку, Сарапул вошел в список городов, жители которых предложили менее 50 идей.

Самые популярные категории идей: спортивные объекты, общее благоустройство, улучшение существующих парков, дорожное покрытие, центры культуры, молодежные центры, детские площадки, площадки для отдыха, пешеходная инфраструктура и др.

Все полученные на сайте инициативы были направлены в Фонд развития моногородов для дальнейшей передачи в муниципалитеты.

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