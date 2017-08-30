-По некоторым удалось найти решения, - сказал Александр Бречалов. - В первую очередь селян волнует отсутствие очистных сооружений в райцентре. Пока ищем средства на проектирование, но в 2019-2020 годах проблему надо решать однозначно. Потому что если говорить о Каме как центре притяжения, центре развития туризма, то необходимо обеспечить экологическую составляющую чистоту реки.
По мнению жителей, вторая проблема в муниципальном образовании связана со здравоохранением. Есть серьёзные вопросы по взаимоотношениям между врачебным персоналом и пациентами. - Будем развивать материальную базу медицины, открывать медпункт и фельдшерско-акушерский пункт, отметил врио Главы.
В Каракулино есть запрос на многофункциональную ледовую площадку. На это получены федеральные средства, но их недостаточно. Республика совместно с бизнесом готова помочь в решении вопроса уже в этом году.
Жителей района волнует уровень газификации населённых пунктов. К этому времени подготовлены документы на строительство газопровода в сторону Галаново. Средства на это предусмотрены.
- Возможности в районе уникальные. Здесь Кама, прекрасная природа. Рыбалка уже организована. Возможно появление бизнесов-проектов или развитие ныне существующих предприятий. Будем работать, чтобы уже летом следующего года увеличить поступления в бюджет района. Постараемся для этого создать все условия, - сказал Александр Бречалов.
Комментируя посещение дома в райцентре для переселенцев, Александр Бречалов напомнил, что все подобные здания в республике обследованы, недостатки зафиксированы, контроль за исправлением строительных недоделок ведётся в ежедневном формате. До наступления холодов во всех объектах, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, недочёты должны быть устранены.
- Необходимо иметь в виду, что недостатки бывают разные. Есть результат некачественной работы строителей - застройщик обязан за это ответить. Но есть недостатки, придуманные самими людьми, - заметил Александр Бречалов. По его словам, часто встречается такая картина: потёк кран или ещё что-то по мелочи случилось, хозяин сидит и ждёт помощи от государства: вы нам дали бесплатно квартиру, теперь обеспечьте мебелью, сантехникой и прочее...
Он сообщил, что работа над региональной программой переселения граждан продолжается, но её принятие во многом будет зависеть от возможностей бюджета следующего года. В районах и городах тоже разрабатывают свои муниципальные программы. Первым в этом деле стал Сарапул. За ними идёт Глазов. Неплохие перспективы решения вопроса с переселением в Игре и Кизнере.
Врио Главы также рассказал о работе над единым республиканским календарём событий будущего года, где будет представлен и Каракулинский район. Карту событий в Удмуртии намерены презентовать в ближайший месяц, сообщает пресс -служба главы и правительства УР..
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