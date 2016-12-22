Зима – это самое лучшее время, которое можно посвятить активному отдыху на природе всей семьей. И в поселке Балезино существует множество мест, где можно провести досуг с пользой для здоровья. Чтобы узнать, насколько они пользуются популярностью у населения, в один из выходных дней мы решили пройтись по излюбленным местам отдыха балезинцев.
Первым делом направились на лыжную базу. Издалека видно, что эта спортивная площадка всю зиму пользуется огромной популярностью, лыжников собралось довольно много. Оказалось, сюда приезжают не только балезинцы, но и глазовчане.
– Мы здесь частые гости, - говорят супруги Сергей и Ксения Вахрушевы. – Наведываемся не только в выходные, но и вечерами. Трасса всегда чистая, хорошо освещенная. Импонирует и то, что проложена не одна лыжня, а несколько, с разными дистанциями. Приезжаем без экипировки, лыжи, палки, ботинки берем здесь, в пункте проката.
– Как только наступает лыжный сезон, мы всей семьей по выходным пропадаем на лыжной базе, - продолжает Галина Васильевна Максимова. – Я очень люблю этот вид спорта, сама регулярно участвовала в соревнованиях, была чемпионкой деревни Старая Гыя Кезского района. Сейчас живу в Балезино. А чего сидеть дома, гробить здоровье перед телевизором, прокатишься на лыжах – и настроение поднимается.
– На территории лыжной базы появилось еще одно развлечение, - рассказывает член Совета работающей молодежи Балезинского района при молодежном центре «Юность» Александр Тютин. – Мы построили две горки (повыше и пониже) для катания на тюбингах. Чуть поодаль от горок обустроили площадку для катания в зорб-шаре.
После лыжной базы мы свернули на улицу Советскую и направились через речку, по прочному льду, на правый берег Чепцы. Столько тропинок протоптано, всюду народ: кто-то катается на лыжах, кто-то просто бродит по лесу, наслаждаясь зимним пейзажем, а кто-то дружной компанией, собрался на шашлыки. Практически на каждой тропинке попадаются увлеченные скандинавской ходьбой. Подобные прогулки с палками особенно нравятся пенсионерам.
Стоит отметить, ежедневно детвора резвится и на левом берегу речушки (около улицы Советской). Если самым популярным зимним развлечением в детстве у многих было катание на санках, то сейчас ребятня под присмотром родителей катается с горки на тюбингах и ледянках.
Завершили мы свое небольшое расследование в западной части поселка. Особой популярностью и у детей, и у взрослых всего поселка, да и близлежащих деревень, пользуется хоккейная коробка у школы № 3. Это и понятно, на катке царит особая атмосфера праздника – находиться здесь весело, приятно и полезно для организма.
Говорят, час катания на коньках может заменить часовую кардиотренировку. Каток никогда не пустует. Правда, когда идут тренировки хоккейных команд, сейчас они готовятся к выступлению на сельских республиканских зимних играх, остальные катаются за площадкой. Но никто не жалуется, и здесь тоже всегда чистый прекрасный лед. Сами же хоккеисты весь сезон ухаживают за катком. Конечно, для поселка одна хоккейная площадка – это слишком мало. Сейчас решается вопрос о заливке катка еще на центральном стадионе поселка.
Аэлита КНЯЗЕВА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.