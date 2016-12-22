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Жителей Удмуртии ждет еще одна морозная ночь

20 декабря
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0 c89a3 58480453 m Жителей Удмуртии ждет еще одна морозная ночь

Минувшей ночью температура воздуха в Удмуртии опустилась до -36 °С. Минимум был отмечен в Дебесах, написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

По данным, поступившим в 10 часов утра, минимальная температура после 7 утра составила от -29 °С в Можге до -37,6 °С в Дебесах. В Ижевске утром наблюдалось -31 °С.

В первую половину ночи на среду ожидается -30…-35 °С, утром 21 декабря -17…-22 °С, к вечеру в среду температура воздуха поднимется до -10…-15 °С. Пройдет умеренный, местами небольшой снегопад, ожидается слабая метель, на дорогах снежные заносы.

В ночь на 22 декабря вновь похолодает, а к пятнице ожидается очередное потепление.

Фото: nfd.su

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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