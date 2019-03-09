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Жителей Удмуртии приглашают поддержать акцию “Лучшая мимоза - это лес”

7 марта
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*Проект “ПосадиЛес” запустил акцию “Лучшая мимоза - это лес” и предлагает жителям Удмуртии к Международному женскому дню дарить женщинам вместо букетов посаженные в их честь деревья. Для этого на сайте PosadiLes.ru можно внести пожертвование на посадку выбранного числа деревьев и оформить специальный подарочный сертификат. Деревья будут высажены весной активистами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях. *

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Тема Международного женского дня в 2019 году – «Продвижение равенства, создание технологий, инновации ради перемен». PosadiLes действует по технологии, которая дает возможность каждому человеку внести вклад в перемены и в создание экологически устойчивого будущего.

В подарочный сертификат как в открытку можно вписать текст поздравления с пожеланиями. Для такого подарка нет расстояний - можно порадовать тех, кто живет в другом городе и даже стране. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

«Среди тех, кто поддерживает проект PosadiLes и тех, кто его создал и организует посадки деревьев в регионах на собранные средства, – много женщин. Подарить лес в Международный женский день – это не только оригинальный способ поздравить любимых женщин, но и внести вклад в перемены, что является одной из тем Международного женского дня в 2019 году» - говорит руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

За три года реализации проекта “ПосадиЛес” было высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие почти 4000 человек. По словам Евгении Петровой, куратора проекта «Посади лес» в Удмуртии, с 2015 года в нашей республике восстановлено около 25 гектаров леса, в том числе парковых зон, высажено более 60 тысяч деревьев (сосен, елей и кедров).

Молодые деревья высаживают волонтеры на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые в последствии ухаживают за саженцами. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев либо подписаться на ежемесячный платеж. Активисты выкладывают отчеты с посадок..

Движение ЭКА, основавшее проект “ПосадиЛес”, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.

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