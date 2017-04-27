По информации Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 27 апреля, с 13 часов и до 19 часов по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 13-15 м/с.
Фото: news.ykt.ru
По информации Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 27 апреля, с 13 часов и до 19 часов по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 13-15 м/с.
Фото: news.ykt.ru
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