По информации Удмуртского Гидрометцентра, во вторник,14 февраля, по республике и в Ижевске ожидается усиление южного ветра с порывами до 13-15 м/с.
Сильный ветер сохранится до 16:00 часов.
Органы местного самоуправления предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности.
Фото: chelny-izvest.ru
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