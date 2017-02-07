По информации Удмуртского Гидрометцентра, в ближайшие дни по республике и в Ижевске сохранится морозная погода, ночью 8 февраля столбик термометра опустится до -30°С.
В среду, 8 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -23…-28°, днем -15…-20°.
9 февраля будет облачно. Временами небольшой снег, днем местами умеренный. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25°, местами до -28°, днем -10…-15°, местами до - 19°.
10 февраля переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25...-30°С, днем -14...-19°С.
Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике напоминает: в целях предупреждения пожаров в холодное время года, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, бытовых газовых и электронагревательных приборов.
Использование дополнительных бытовых электроприборов опасно резким увеличением нагрузки на электропроводку, которая может вызвать короткое замыкание или же возгорание ветхих проводов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы, работающие в режиме ожидания. Во избежание беды не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их.
В случае холодов, соблюдайте простые правила, которые позволят Вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:
– носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови;
– одевайтесь, как "капуста", при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;
– тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения.
– не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза спасают гораздо хуже;
– не носите на морозе металлических украшений - колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно их прилипание к коже. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови;
– прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;
– не мочите кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – 8 (3412) 51 99 99.
Фото: finoboz.net
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