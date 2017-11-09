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Жителей обрушившегося дома на ул. Удмуртской эвакуируют в школы №83 и №86

9 ноября
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Ljv Жителей обрушившегося дома на ул. Удмуртской эвакуируют в школы №83 и №86

В Ижевске на месте обрушения жилого дома № 261 по ул. Удмуртской проводятся аварийно-спасательные работы, работают пожарные, спасатели, врачи скорой медицинской помощи.

Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. На месте развернут оперативный штаб, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Для жителей обрушившегося дома организована эвакуация с размещением и бесплатным питанием в близлежащие школы № 83 (ул. Холмогорова, 22) и № 86 (ул. Холмогорова, 34).

Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50.

Оперативный дежурный пункта управления Администрации города Ижевска: 8(3412) 51-32-33.

Оперативный штаб Администрации города Ижевска: 8(3412) 41-41-98, 41-42-09.

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