В Ижевске на месте обрушения жилого дома № 261 по ул. Удмуртской проводятся аварийно-спасательные работы, работают пожарные, спасатели, врачи скорой медицинской помощи.
Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. На месте развернут оперативный штаб, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Для жителей обрушившегося дома организована эвакуация с размещением и бесплатным питанием в близлежащие школы № 83 (ул. Холмогорова, 22) и № 86 (ул. Холмогорова, 34).
Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.
Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50.
Оперативный дежурный пункта управления Администрации города Ижевска: 8(3412) 51-32-33.
Оперативный штаб Администрации города Ижевска: 8(3412) 41-41-98, 41-42-09.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.