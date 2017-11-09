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Жителей дома на ул. Удмуртской эвакуируют в близлежащие школы, санатории и загородные лагеря

9 ноября
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До окончания аварийно-спасательных работ будет перекрыта ул. 10 лет Октября

Ljv Жителей дома на ул. Удмуртской эвакуируют в близлежащие школы, санатории и загородные лагеря

На месте обрушившегося пролета с 1 по 9 этаж жилого дома № 261 по ул. Удмуртской продолжаются аварийно-спасательные работы, идет разбор завалов. Жителей эвакуируют в школы № 83 (ул. Холмогорова, 22) и № 86 (ул. Холмогорова, 34), обеспечивают горячим питанием и водой.

Как прокомментировал глава Ижевска Юрий Тюрин, в настоящее время эти школы уже приняли 126 человек, их них 22 ребенка. Затем жителей дома будут распределять в санатории, профилактории, загородные лагеря, доставят их туда автотранспортом.

Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Известно, что полностью разрушены 8 квартир, под завалами находится 2 магазина. На месте развернут оперативный штаб, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

– После того, как будут проведены все экстренные мероприятия, дом будет обследован, определена возможность его дальнейшей эксплуатации, - отметил глава города. - Далее будем принимать решение о расселении людей. До окончания аварийно-спасательных работ будет перекрыта ул. 10 лет Октября, на участке от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская. Кроме того, возле обрушившегося дома организована круглосуточная охрана.

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