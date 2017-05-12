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Житель Завьяловского района сделал сиротами троих детей

12 мая
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I8sx0can7 Житель Завьяловского района сделал сиротами троих детей

Тридцатилетний житель Завьяловского района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый летом прошлого года стал проживать с 34-летней жительницей Завьяловского района и ее тремя несовершеннолетними детьми. Сообщается, что мужчина был ранее судимым и нигде не работал. В январе 2017 года мужчина употребил спиртные напитки и на почве ревности устроил с сожительницей ссору, в ходе которой нанес ей множество ударов обухом топора и черенком лопаты. Опасаясь сожителя, женщина не обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. В результате полученных ранений у нее развился сепсис, от которого через две недели она скончалась дома.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены оба орудия преступления. Установлены и допрошены очевидцы – местные жители, которые видели происходящее через окно дома потерпевшей. Проведены судебно-психиатрическая, судебно-медицинские и иные экспертизы.

По информации, направленной следователем в органы опеки и попечительства, двое малолетних детей потерпевшей были переданы в приемную семью, один ребенок устроен в интернат. Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в органы системы профилактики – администрацию МО «Завьяловский район» и районный отдел полиции.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: el-ab.ru

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