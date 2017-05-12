10 мая в Ижевске по вине водителей автобусов пострадали пассажиры....

1 мая в Ижевске сотрудники дорожно-патрульной службы предотвратили ДТП и помогли спасти человеческие ...

27-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ГИБ...