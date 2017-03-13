Житель Удмуртии в поезде «Воркута - Адлер» обокрал своего соседа по купе. Злоумышленник воспользовался тем, что мужчина был пьян и не следил за сохранностью своих вещей. Проснувшись, житель Саратовской области обнаружил пропажу паспорта и 10 тыс рублей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО.
Потерпевший обратился в дежурную часть полиции на станции Котельнич Кировской транспортной полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 43-летний уроженец Удмуртии, который следовал в том же купе.
Установлено, злоумышленник воспользовался невменяемостью соседа, похитил его личные вещи, выходя из поезда на станции Киров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Фото: zdorovie43.gorodkirov.ru
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