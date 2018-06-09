6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде.
«Своим трудом, своими заслугами вы прославили не только коллективы и отрасли, в которых вы работаете, но и в целом нашу великую Россию», – отметил Михаил Бабич в своем вступительном слове.
Наград удостоены жители из разных регионов округа. Медалью «За спасение погибавших» награжден 14-летний Виктор Брагин из Оренбургской области. Школьник вытащил из воды 8-летнего утопающего мальчика. Медали ордена «Родительская слава» удостоена многодетная семья из Кировской области, воспитывающая 4-х детей. Были вручены награды «Заслуженному деятелю науки РФ», «Заслуженному учителю РФ», «Заслуженному врачу РФ» и др.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что в зале находятся люди, благодаря которым отечественная ракетно-космическая промышленность занимает лидирующие позиции в мире. Успехов в разработке и изготовлении ракет-носителей и космических аппаратов достигли начальник отделения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Валерий Всеволодович Андреев, который удостоился награждения орденом Почета, и начальник цеха этого предприятия Михаил Трофимович Бушнев, награжденный орденом Дружбы.
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «Ижевский мотозавод «Аксион–холдинг» Владимир Станиславович Рыжков удостоен медали «За заслуги в освоении космоса».
Михаил Бабич поздравил всех присутствующих с высокими государственными наградами: «Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки – это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровья. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна», – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО и поздравил всех с наступающим Днем России.
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