32-летний житель Сарапула осужден за сексуальное насилие в отношении малолетней дочери своей супруги. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Как установлено следствием и судом, ранее судимый, нигде неработающий обвиняемый проживал в Сарапуле с супругой и ее 11-летней дочерью от первого брака. В один из дней августа 2016 года мужчина употребил спиртные напитки. Оставшись наедине с девочкой, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
О случившемся потерпевшая рассказала бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. В рамках расследования был произведен осмотр места происшествия, допрошена потерпевшая девочка. Выяснилось, что этот эпизод сексуального насилия оказался не единственным. В декабре 2011 года отчим в отношении на тот момент 6-летней потерпевшей совершил аналогичные действия.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Решением суда апелляционной инстанции, рассмотревшей дело по жалобе осужденного, приговор признан обоснованным и оставлен в силе.
Фото: evo-rus.com
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