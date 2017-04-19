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Житель Камбарки осужден за сексуальное насилие над мальчиками

18 апреля
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Prigovor(10) 418x320 Житель Камбарки осужден за сексуальное насилие над мальчиками

В Удмуртии вынесен приговор в отношении 53-летнего жителя Камбарки. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера.

По информации следственного управления СК России по Удмуртии, осужденный ранее уже был судим за насильственные действия сексуального характера, а также покушение на убийство. После освобождения из мест лишения свободы он поселился в Камбарке возле школы, где знакомился с несовершеннолетними мальчиками и приглашал их к себе домой под различными предлогами, например, обещая угостить сигаретами и спиртными напитками. Жертвами педофила стали трое школьников в возрасте от 12 до 14 лет.

В ходе следствия также выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, в частности недостаточный административный надзор за осужденным. Внесено представление в адрес начальника отдела внутренних дел, два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вчера, 17 апреля, Верховным Судом Удмуртской Республики осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, сроком на 11 лет.

Фото: udm.sledcom.ru

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