В Удмуртии вынесен приговор в отношении 53-летнего жителя Камбарки. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера.
По информации следственного управления СК России по Удмуртии, осужденный ранее уже был судим за насильственные действия сексуального характера, а также покушение на убийство. После освобождения из мест лишения свободы он поселился в Камбарке возле школы, где знакомился с несовершеннолетними мальчиками и приглашал их к себе домой под различными предлогами, например, обещая угостить сигаретами и спиртными напитками. Жертвами педофила стали трое школьников в возрасте от 12 до 14 лет.
В ходе следствия также выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, в частности недостаточный административный надзор за осужденным. Внесено представление в адрес начальника отдела внутренних дел, два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
Вчера, 17 апреля, Верховным Судом Удмуртской Республики осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, сроком на 11 лет.
Фото: udm.sledcom.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.