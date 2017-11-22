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Житель Ижевска задержан по подозрению в мошенничестве

10 ноября
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Image207738526 1010x505 0c1 Житель Ижевска задержан по подозрению в мошенничестве

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники специализированного отдела Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с оперативниками отдела полиции №3 УМВД России по г. Ижевску по подозрению в мошенничестве задержали 21-летнего неработающего жителя г. Ижевска.

По версии органов дознания, на одном из Интернет-сайтов подозреваемый нашел объявление о том, что требуется водитель для перевозки груза из одного региона в другой. Молодой человек позвонил по указанному номеру и, представившись сотрудником транспортной компании, попросил перевести предоплату за услуги. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Санкция статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

О том, как горожанам уберечься от подобных преступлений, рассказывает директор транспортной компании ООО «Байкал Сервис» Марина Ратанова:

— Если вам нужно перевезти груз, в первую очередь, следует тщательно подойти к выбору компанию. Спросите рекомендации у родственников, друзей, знакомых, почитайте отзывы в интернете. Лучше, конечно, остановиться на той, которая давно работает на рынке, у всех на слуху, причем хорошем.

Зайдите на сайт этой компании — он должен быть информативным и удобным в работе, ведь многие фирмы переносят свое общение с клиентами в виртуальное пространство.

Дальше работа строится следующим образом: вы оставляете заявку (на сайте или по телефону). Оператор подтверждает удобное для вас время забора груза и передает вам контакты водителя (Ф.И.О., номер машины, телефон).

В назначенное время водитель вам перезвонит. Если вы оставляли для связи мобильный, то на экране высветится его номер телефона, который вы можете сравнить с тем, что диктовал вам оператор.

Также обратите внимание, что приезд водителя должен укладываться в оговорённые временные рамки. В нашей компании, например, это с 9:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00. Нарушение этих сроков без предупреждения должно насторожить.

И обязательно попросите у водителя показать вам его доверенность от компании. На этапе передаче груза вы должны проявить максимум бдительности. Это ваша обязанность и ответственность.

Фото: stav-reporter.ru

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