Для 37-летнего глазовчанина посиделки в гостях закончились госпитализацией в больницу. 55-летний хозяин дома, приревновав свою жену к гостю, ранил его ножом. Происшествие случилось в воскресенье, 18 декабря, в вечернее время, рассказали корреспонденту «УП» в межмуниципальном отделе полиции города Глазова.
Пострадавший с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него проникающие колото-резаные раны в брюшной полости и в области грудной клетки.
Ревнивого мужа правоохранители задержали. По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Фото: kaluga24.tv
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