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Житель Глазова, приревновав свою жену к знакомому, ранил его ножом

20 декабря
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Cf37445734216e72c9ae Житель Глазова, приревновав свою жену к знакомому, ранил его ножом

Для 37-летнего глазовчанина посиделки в гостях закончились госпитализацией в больницу. 55-летний хозяин дома, приревновав свою жену к гостю, ранил его ножом. Происшествие случилось в воскресенье, 18 декабря, в вечернее время, рассказали корреспонденту «УП» в межмуниципальном отделе полиции города Глазова.

Пострадавший с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него проникающие колото-резаные раны в брюшной полости и в области грудной клетки.

Ревнивого мужа правоохранители задержали. По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: kaluga24.tv

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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