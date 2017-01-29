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Житель Балезино поджег себя на центральной площади поселка

28 января
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Screenshot 4 Житель Балезино поджег себя на центральной площади поселка

Житель Балезино пытался поджечь себя на центральной площади поселка. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Удмуртии.

Поджечь себя балезинец пытался с помощью бензина. 41-летнего мужчину удалось спасти, сейчас он с ожогами 2 и 3 степени находится в больнице. В ходе проверки было установлено, что мужчина является психически нездоровым.

Как пояснили в пресс-службе СК, сейчас проводится проверка по данному факту: устанавливаются причины и обстоятельства.

К сожалению, это не единственный подобный случай, произошедший в Удмуртии. Напомним, в марте 2016 года Глазове 21-летний молодой человек получил 90% ожоги тела. Глазовчанин, находясь в поле за городом, поджег себя с помощью бензина. На снегу было вытоптано женское имя. Пострадавшему удалось сбить с себя пламя до приезда скорой помощи. Однако, у несчастного обгорели 90% поверхности тела.

Фото: ng72.ru

Комментарии

1 комментарий

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  • Sergey Zagar
    28 января, 19:50
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    К сожалению, это не единственный подобный случай, произошедший в Удмуртии - мужчина является психически нездоровым. Из этого следует, что мы - психически нездоровы!

Автор статьи

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