Житель Балезино пытался поджечь себя на центральной площади поселка. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Удмуртии.
Поджечь себя балезинец пытался с помощью бензина. 41-летнего мужчину удалось спасти, сейчас он с ожогами 2 и 3 степени находится в больнице. В ходе проверки было установлено, что мужчина является психически нездоровым.
Как пояснили в пресс-службе СК, сейчас проводится проверка по данному факту: устанавливаются причины и обстоятельства.
К сожалению, это не единственный подобный случай, произошедший в Удмуртии. Напомним, в марте 2016 года Глазове 21-летний молодой человек получил 90% ожоги тела. Глазовчанин, находясь в поле за городом, поджег себя с помощью бензина. На снегу было вытоптано женское имя. Пострадавшему удалось сбить с себя пламя до приезда скорой помощи. Однако, у несчастного обгорели 90% поверхности тела.
Фото: ng72.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.