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Житель Балезино из-за ревности зарезал нового ухажера своей подруги

10 февраля
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I Житель Балезино из-за ревности зарезал нового ухажера своей подруги

36-летний житель Балезино из-за ревности к своей подруге убил ее нового друга, всадив ему нож в спину.

По информации следственного управления СК России по Удмуртской Республике, вечером 6 февраля мужчина пришел в кафе, где его сожительница работала барменом. В это время в кафе находились двое посетителей, один из которых, 27-летний местный житель, сообщил пришедшему о своих намерениях проживать совместно с его сожительницей. По этому поводу между мужчинами произошел конфликт.

36-летний житель Балезино ушел домой, где вооружился кухонным ножом, спрятав его в рукав куртки, и вернулся в кафе. Дождавшись окончания рабочей смены сожительницы, он стал свидетелем, как женщина вышла из кафе с новым ухажером. Тогда мужчина проследовал за ними и ударил парня ножом в спину. От полученного ранения потерпевший через непродолжительное время скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проведен следственный эксперимент с участием обвиняемого. По ходатайству следователя обвиняемый в убийстве заключен под стражу.

Фото: vladnews.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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