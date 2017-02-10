36-летний житель Балезино из-за ревности к своей подруге убил ее нового друга, всадив ему нож в спину.
По информации следственного управления СК России по Удмуртской Республике, вечером 6 февраля мужчина пришел в кафе, где его сожительница работала барменом. В это время в кафе находились двое посетителей, один из которых, 27-летний местный житель, сообщил пришедшему о своих намерениях проживать совместно с его сожительницей. По этому поводу между мужчинами произошел конфликт.
36-летний житель Балезино ушел домой, где вооружился кухонным ножом, спрятав его в рукав куртки, и вернулся в кафе. Дождавшись окончания рабочей смены сожительницы, он стал свидетелем, как женщина вышла из кафе с новым ухажером. Тогда мужчина проследовал за ними и ударил парня ножом в спину. От полученного ранения потерпевший через непродолжительное время скончался.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проведен следственный эксперимент с участием обвиняемого. По ходатайству следователя обвиняемый в убийстве заключен под стражу.
Фото: vladnews.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.