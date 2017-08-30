Жители многоквартирных домов должны контролировать, качественно ли проводится благоустройство дворов. Как отметил председатель Городской думы Ижевска, координатор проекта «Формирование современной городской среды» Олег Гарин на выездном совещании, без согласия самих жильцов работы приняты не будут.
Работа на результат
В администрации города обустройству зеленых зон, парков, скверов и территорий возле жилых домов уделяют большое внимание. Это стало одним из приоритетов развития столицы Удмуртии на ближайшие годы и позволило мегаполису войти в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». На прошлой неделе в ходе выездного совещания в Устиновском районе координатор проекта Олег Гарин ознакомился с тем, как выполняются работы. Он осмотрел три придомовые территории - возле домов №№ 3, 11 и 13 по улице Барышникова, а также заехал во двор дома № 17 по ул. Петрова. Всего в этом районе в порядок будут приведены дворы 15 домов.
— Всего на благоустройство придомовых территорий в этом году будет направлено 160,6 млн. рублей. Это деньги из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, а также средства собственников многоквартирных домов - не менее 5 процентов от общей стоимости работ. Всего в городе планируем отремонтировать 67 дворовых территорий 70 многоквартирных домов. От того, как эта программа будет выполнена, зависит дальнейшее федеральное финансирование, - подчеркнул Олег Гарин.
Подход меняется
Сегодня в большинстве дворов, вошедших в программу, работы уже ведутся. В перечне – ремонт и расширение проездов, устройство освещения, установка малых архитектурных форм (урн, скамеек), оборудование детских и спортивных площадок. Подрядчики должны завершить работы по асфальтированию - до 30 сентября, по установке малых архитектурных форм – до 30 октября.
— Сейчас мы работаем уже на перспективу и определяем механизм отбора дворов для участия в программе в период с 2018 до 2022 года, - рассказал Олег Гарин. - Активно работает Общественный совет, рассматривает предложения граждан и управляющих компаний по критериям отбора. Основные - это состояние дворовой территории; процент софинансирования со стороны собственников, и чем он выше, тем больше шансов у дома попасть в программу; комплексность подхода, когда ремонтируются сразу несколько дворовых территорий, расположенных в одном микрорайоне. Также жители будут участвовать и в определении того, какие общественные пространства будут благоустраиваться и каким образом. То есть подход поменялся – если раньше все решалось муниципальными властями, то сейчас перед нами Президентом России поставлена задача передать жителям право определять, каким будет их двор, – отметил Олег Гарин.
Окончательно условия участия в программе будут определены осенью, чтобы собственники могли спокойно проводить собрания, коллегиально принимать решения, собирать необходимые документы. Что касается объемов финансирования программы, то на ближайшие три года планируется сохранить его на том же уровне.
Потребность в ремонте придомовых территорий, по словам первого заместителя администрации Устиновского района Владимира Филимонова, в городе большая.
— По нашим прикидкам, только в нашем районе требуют ремонта более 300 дворовых территорий. В этом году подал заявки на участие в программе 31 двор, попали в программы 15. По условиям, доля жителей составила пять процентов от стоимости работ. Но люди готовы вкладывать и больше – 10 и даже 15 процентов. Поэтому в следующем году конкуренция будет еще выше, - прогнозирует Владимир Филимонов.
Даешь тротуары и широкие проезды!
Во дворе дома № 17 по ул. Петрова ремонт выполнен на 80 процентов. Подрядчики провели демонтажные работы, установили бортовые камни, устройство основания проезжей части. Осталось положить асфальтобетонное покрытие, установить ограждение.
По словам старшей по дому Фариды Миннуллиной, все работы согласованы с жильцами.
— План работ утвержден собранием жильцов. Нашему дому более тридцати лет, и за эти годы территория вокруг него практически ни разу капитально не ремонтировалась. Асфальт был в ужасном состоянии, - рассказывает женщина. – Но особенно нас беспокоило, что около дома нет тротуаров, выходишь из подъезда и сразу попадаешь на проезжую часть. А ведь в доме много детей и пожилых людей. Поэтому на средства собственников мы предусмотрели расширение проезжей части и устройство тротуара. Хотели еще детскую площадку обновить, но денег не хватило. Но мы обязательно сделаем ее в следующем году: обратимся за помощью к депутатам, используем деньги, которые собираем на текущий ремонт. Сделаем!
А вот на обустройство парковки для автомобилей большинство жильцов тратить деньги не хотят.
— Конечно, парковку бы надо, машин в доме много. Но люди считают, что детская площадка важнее. А на парковку путь скидывается те, у кого есть машины, – говорит Фарида Миннуллина.
За обустройство хорошего проезда и тротуаров проголосовали и жильцы дома по ул. Барышникова, 13.
— Мы приложили огромные усилия, чтобы попасть в эту программу, – рассказывает старшая по дому Наталья Королева. - Почти четыре года обивали пороги городской и районной администраций. Обращались за помощью к депутатам. Дому сорок лет, состояние асфальтового покрытия было ужасающее. Ни пройти, ни проехать. Сейчас у нас около дома пятиметровая проезжая часть, объездная дорога для спецтранспорта, будут сделаны также тротуары. Жители не могут нарадоваться.
Двор на гарантии
Комментируя итоги объезда, Олег Гарин подчеркнул, что по окончании работ старшие по дому совместно с членами советов МКД должны подписать акты приемки работ. До этого ни одна подрядная организация не получит деньги. Кроме того, после завершения работ подрядчики дают трехлетнюю гарантию на дворовые проезды.
Также он напомнил, что на сайте izh.ru в сервисе «Карта Ижевска» создан слой «Ремонт дворов – 2017», где размещена информация о дворовых территориях, подлежащих ремонту в этом году. По каждому из 67 дворов указаны сведения о месте проведения, характеристиках работ, объеме и стоимости работ, управляющих компаниях и подрядной организации, выполняющей работы.
Справка «УП»
Старт проекту «Формирование комфортной городской среды» был дан в конце 2016 года Советом по стратегическому развитию при Президенте РФ. В послании Федеральному собранию глава государства сообщил о выделении на программы благоустройства дворовых территорий 20 млрд. бюджетных рублей. Владимир Путин при этом особо подчеркнул, что в принятии решений по использованию этих средств должны участвовать сами жители.
В Удмуртии к работе по проекту подключились 32 населенных пункта. В соответствии с принятыми муниципальными программами предусмотрено благоустройство 312 дворовых территорий для 7,6 тысячи многоквартирных домов, девяти общественных зон, а также благоустройство парка в Можге.
На реализацию этих мероприятий выделены региональные и федеральные субсидии: 395 млн. рублей – на городскую среду и 8,15 млн. рублей - для благоустройства парков.
В Ижевске в этом году отремонтируют 64 двора: 17 - в Ленинском районе, по 15 - в Октябрьском и Устиновском, 8 - в Первомайском и 12 - в Индустриальном. По состоянию на 17 августа работы по благоустройству дворовых территорий завершаются в 29 дворах. Здесь осталось установить малые архитектурные формы. Подрядные организации в настоящее время приступили к благоустройству еще 21 дворовой территории. В общей сложности в этом году в ижевских дворах заменят 57 040 кв. метров асфальтового покрытия и отремонтируют 16 213 кв. метров тротуаров.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.