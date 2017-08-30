Жители Каракулинского района определились с приоритетами 29 августа жители района рассказали врио главы Удмуртии о насущных проблемах....

Дорожная экономия Более 604 млн. рублей в Ижевске направлено в 2017 году на плановый капитальный ремонт дорог, установк...

В Ижевске пройдет благотворительная акция "Забег добрых дел" Все вырученные средства будут перечислены в помощь детям с редким генетическим заболеванием (буллезны...