С 2018 года за поверку счетчиков будут отвечать управляющие компании. Об этом сообщили в Росстандарте. Как рассказал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, в этом году в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге пройдет эксперимент по внедрению такой системы поверки счетчиков. Если эта практика окажется положительной, ее распространят на всю страну.
Сегодня собственники квартир должны сами следить за сроками эксплуатации счетчиков и своевременно проводить их поверку. Но не все знают, когда нужно в очередной раз проверить счетчик. У кого-то потеряны документы. К тому же устанавливали счетчики разные управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. Их не стало, а вместе с ними пропали и все данные о счетчиках. В результате на жильцах наживаются мошенники, которые звонят им и в навязчивой форме предлагают провести поверку счетчиков. Причем далеко не всегда необходимый срок для этого подошел. Некоторые компании вообще убеждают собственников, что поверку необходимо делать каждый год.
В Росстандарте считают, что новый порядок поверки счетчиков избавит россиян от этого вида мошенничества. Кроме того, это будет дешевле и быстрее, так как именно управляющие компании обладают всей информацией о поверке счетчиков.
Фото: serpuhov.ru
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