Сегодня, 12 ноября, в оперативном штабе прошел онлайн брифинг по ситуации вокруг трагедии с обрушением восьми квартир в Ижевске.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что жителям разрушенных квартир будет предоставлено новое жилье.
– Понятно, что тем, кто утратил имущество полностью - это 5 подъезд, жильё будет предоставлено безоговорочно. Да, нужно время на государственную экспертизу. Требуется заключение, чтобы решить вопрос за счёт бюджета Удмуртии или же с помощью федерального финансирования (потому что имела место чрезвычайная ситуация). С учётом того, что впереди Новый год, будем стремиться решить вопрос максимально быстро, - подчеркнул Александр Бречалов.
Также по словам Бречалова рассматривается вариант арендного жилья.
– Если придёт понимание, что для решения проблемы потребуются два месяца и больше, то будем обеспечивать комфортные условия проживания. Речь идёт об арендном жилье. Мы совместно с администрацией города уже начали искать жильё для размещения граждан из 4, 5 и 6 подъездов. Кроме того, есть помощь от граждан. Весь Ижевск отреагировал на трагедию. Например, молодые люди изъявили желание предоставить пострадавшим бесплатно пустующую квартиру с мебелью. Еще раз подчеркну – никаких проблем с жильем не будет, - заявил руководитель республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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