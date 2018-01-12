Среди основных целей, определённых в новой редакции программы, увеличение годового объёма ввода жилья, снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 54 кв. метра к среднему годовому денежному доходу семьи из трёх человек, повышение производительности труда в строительстве по отношению к уровню 2017 года.
Госпрограмма также содержит правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов федерации, перечень объектов капитального строительства, мероприятий и объектов недвижимости, включаемых в Федеральную адресную инвестиционную программу.
Новая госпрограмма рассчитана на 2018–2025 годы. Общий объём её финансирования составит 1072,33 миллиарда рублей. В рамках программы выделяются приоритетные проекты: «Ипотека и арендное жильё» и «Обеспечение качества жилищно–коммунальных услуг».
Госпрограмма переводится на проектное управление в соответствии с реализуемой стратегией повышения эффективности реализации госпрограмм. Оценка эффективности реализации жилищной госпрограммы будет производиться ежегодно на основе использования системы показателей и индикаторов.
Новый старый тариф
Тарифы на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте на территории Удмуртии в 2018 году останутся без изменений, соответственно не произойдёт и повышения платы за проезд в электричках. Такое решение было принято на последнем в 2017 году заседании Комиссии по тарифному регулированию Министерства энергетики и ЖКХ УР.
– Это хорошая новость для жителей региона, которые используют в повседневной деятельности услуги пригородных железнодорожных перевозчиков, – подчеркнул и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб. – В настоящее время на территории региона пассажирские пригородные перевозки осуществляют три компании – «Содружество», Пермская пригородная компания и Волго–Вятская пригородная пассажирская компания. Решение о том, чтобы оставить тарифы без изменений, было принято в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, выработанном на совещании о тарифном регулировании железнодорожных перевозок на 2018 год и долгосрочную перспективу. Цель поручения – не только поддержать людей, которые постоянно пользуются железнодорожным видом транспорта, но и простимулировать развитие деятельности железнодорожных перевозчиков, в том числе и за счёт увеличения пассажиропотока.
Удмуртская «Школа грамотного потребителя» вошла в десятку лучших в стране
Рейтинг качества реализации федерального проекта составили его координаторы – представители партии «Единая Россия». Лучшие региональные школы отбирали по следующим критериям: количество прошедших обучение, качество и количество выпущенной методической литературы, а также качество учебных программ и системность работы.
– В Удмуртии представители проекта активно создают общественные центры развития жилищных отношений, которые помогают жителям эффективно управлять своими домами не только в городах, но и в сельских населённых пунктах. В 2017 году открыто уже 10 таких центров в регионе, – отметил координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно–коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
В «Топ–10» лучших региональных школ по итогам года вошли также Волгоградская, Кемеровская, Московская, Новгородская, Новосибирская области, Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Хабаровский край.
Напомним, этот федеральный проект, направленный на ликвидацию потребительской неграмотности в сфере ЖКХ, действует с 2014 года. В 2017 году в «Школе грамотного потребителя» в Удмуртии прошли обучение более тысячи человек, проживающих в 10 муниципальных образованиях, – это жители Ижевска, Можги, Воткинска, Сарапула, Глазова, Камбарки, Кизнера, Завьялово, Игры, Балезино.
– В этом году увеличилось число муниципальных образований, где мы проводим мероприятия, – рассказал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев. – Если раньше их было семь, то теперь десять, кроме того, раньше это зачастую были разовые семинары, тогда как сейчас занятия проводятся курсами». Школа грамотного потребителя приходит в города и посёлки, в том числе по приглашению депутатов и районных администраций, а также членов общественной палаты, как в этом году в Якшур–Бодьинском районе.
– Те, кто прошёл обучение в школе, знают права потребителей, законы и правила, а значит, умеют более конструктивно решать проблемные вопросы, – отметил постоянный эксперт «Школы грамотного потребителя» в Удмуртии, начальник ГЖИ УР Марат Исмагилов. – Если раньше инспекторам ГЖИ УР приходилось давать много консультаций, так как собственники не понимали жилищное законодательство, то сейчас люди обращаются в государственные органы за решением проблем в рамках наших полномочий. Качество поступающих обращений увеличивается, в том числе и потому, что в Удмуртии «Школа грамотного потребителя» выполняет большую информационную и просветительскую работу.
В настоящее время группы по обучению в рамках цикла «Грамотный собственник жилья» формируются во всех пяти городах республики. Учёба начнется в конце января 2018 года.
Фото с сайта filling-form.ru
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