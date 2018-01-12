ЖКХ эпохи перемен. Какие изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве ждут нас в новом году Расходы на ЖКХ - обязательная статья бюджета любого добропорядочного гражданина. Поэтому все изменени...

Разумный баланс интересов инвестора и региона. Правительство Удмуртской Республики инициировало поправки в региональное инвестиционное законодательство. Прежде всего речь идёт о базовом Законе «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в У...

Сарапульский электрогенераторный завод: время новых возможностей Для Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) уходящий год и год наступающий смело можно назва...