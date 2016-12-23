В Удмуртии с начала года увеличилось число заявлений физических и юридических лиц о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 6% (300 тыс. ед.).
Управление Росреестра по Удмуртской Республике отмечает увеличение зарегистрированных прав и сделок на недвижимость. Так, с января по ноябрь текущего года за регистрацией прав на недвижимое имущество обратилось более 270 тыс. заявителей, что на 7,5 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.
При этом рост зарегистрированных прав на жилые дома составил 5%, здания и сооружения – 8%. Тогда как земельные участки жители Удмуртии регистрировали меньше, оформив 107 тыс. прав (-1,5 %).
Вместе с тем в республике зафиксировано увеличение количества прав на жилье, приобретенное по ипотеке. За 11 месяцев этого года зарегистрировано 17 тыс. прав (+3,2 %).
Фото: living.ru
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