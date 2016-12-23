Главная » Жилье в Удмуртии стали чаще брать в ипотеку

Жилье в Удмуртии стали чаще брать в ипотеку

23 декабря
0
B2a30b17185dff145da299ea7de6263f Жилье в Удмуртии стали чаще брать в ипотеку

В Удмуртии с начала года увеличилось число заявлений физических и юридических лиц о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 6% (300 тыс. ед.).

Управление Росреестра по Удмуртской Республике отмечает увеличение зарегистрированных прав и сделок на недвижимость. Так, с января по ноябрь текущего года за регистрацией прав на недвижимое имущество обратилось более 270 тыс. заявителей, что на 7,5 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

При этом рост зарегистрированных прав на жилые дома составил 5%, здания и сооружения – 8%. Тогда как земельные участки жители Удмуртии регистрировали меньше, оформив 107 тыс. прав (-1,5 %).

Вместе с тем в республике зафиксировано увеличение количества прав на жилье, приобретенное по ипотеке. За 11 месяцев этого года зарегистрировано 17 тыс. прав (+3,2 %).

Фото: living.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо