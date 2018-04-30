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Жилет – не просто спецодежда. Когда–нибудь он может спасти жизнь

30 апреля
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С 18 марта 2018 года каждый водитель обязан возить с собой светоотражающий жилет – специальную безрукавку, позволяющую сделать человека заметным на дальних расстояниях. Часть автомобилистов незамедлительно последовала новому правилу и купила этот атрибут. Другие всё ещё сомневаются – нужен ли он вообще? Госавтоинспекция предупреждает сомневающихся: отсутствие жилета может стать причиной аварии и даже стоить жизни и настоятельно рекомендует приобрести его.

%d0%92%d1%8b%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd Жилет – не просто спецодежда. Когда–нибудь он может спасти жизнь

Наши читатели интересуются, каким должен быть жилет, всегда ли нужно возить его с собой, сколько жилетов нужно иметь водителю? На их вопросы отвечает начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике майор полиции Вениамин Вычужанин.

– Вениамин Павлович, какой штраф предусмотрен за отсутствие светоотражающего жилета?

– На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях России штраф за отсутствие световозвращающего жилета у водителя не предусмотрен. Однако законодательством предусмотрены штрафные санкции для пешеходов. Пункт 4.1 ПДД РФ гласит: «при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». За отсутствие световозвращателя пешеход может быть привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Штрафная санкция предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

– Должен ли водитель иметь с собой жилет, если он не ездит в тёмное время суток? Какой необходим жилет? Какие к нему требования? Можно ли обойтись просто наклейками на куртку или кофту?

– Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям транспортных средств приобрести световозвращающий жилет и хранить его в автомобиле всегда под рукой, чтобы использовать в случае вынужденной остановки. 12 декабря 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации № 1524 внесены поправки в Правила дорожного движения, в раздел «Обязанности водителя» добавлен пункт 2.3.4. Изменения в ПДД РФ вступили в законную силу с 18 марта 2018 года. Водители транспортных средств в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно–транспортного происшествия вне населённого пункта в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине обязаны быть одетыми в куртку, жилет или жилет–накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281–2014. Данный пункт требует, чтобы водитель использовал один из следующих вариантов одежды со световозвращающими элементами: куртку, жилет или жилет–накидку.

– За сколько метров в темноте можно заметить человека, который находится в светоотражающем жилете?

– Заметить человека, находящегося в тёмное время суток в световозвращающем жилете, можно с расстояния около 150 метров.

– Нужен ли жилет при прохождении технического осмотра вместе с аптечкой и огнетушителем?

– Действующим законодательством, обязательное наличие световозвращающего жилета при прохождении технического осмотра автомобиля не предусмотрено.

– Когда нужно надевать жилет: выйдя из автомобиля или обязательно находясь внутри?

– Когда именно нужно надевать световозвращающий жилет, Правила дорожного движения не определяют, так же как и место, где именно в автомобиле должны храниться куртка, жилет или жилет–накидка. Это остаётся на усмотрение водителя транспортного средства и его заинтересованности в обеспечении собственной безопасности и сохранении своей жизни. Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует надевать куртку, жилет или жилет–накидку, находясь в салоне автомобиля, до выхода на проезжую часть или обочину.

– Сколько жилетов необходимо иметь водителю с собой?

– Согласно пункту 2.3.4 Правил дорожного движения обязанность быть одетым в куртку, жилет или жилет–накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующие требованиям ГОСТа 12.4.281–2014, при нахождении на проезжей части или обочине в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно–транспортного происшествия вне населённого пункта в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости закреплена за водителем транспортного средства. Но в целях обеспечения безопасности пассажиров водитель также может приобрести дополнительные световозвращающие жилеты либо должен полностью исключить выход пассажира из салона автомобиля, если у него нет ещё одного световозвращающего жилета.

– Есть ли какая–нибудь печальная статистика в Удмуртии, когда людей сбивали вечером или ночью на дороге, потому что они были без жилета?

– За три месяца 2018 года на дорогах республики произошло 44 наезда на пешеходов в тёмное время суток, в которых 4 человека погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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