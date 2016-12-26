Женщины, содержащиеся в Сарапульской исправительной колонии, связали около сотни пар носков, варежек и шапок. Такую благотворительную помощь от женщин в заключении получил ижевский центр помощи «Теплый кров», сообщает пресс-служба Управления ФСИН по УР.
Вязаные вещи передадут находящимся на попечении благотворительного центра – тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, лишен жилья и документов, имеет заболевания.
В акции осужденные участвуют уже второй год и останавливаться не собираются. Вяжут с удовольствием, по принципу «добро порождает добро».
– Неизвестно, что нас ждет после освобождения, - говорят женщины, - но мы верим, что найдутся добрые люди, которые помогут и нам.
Фото: 18.fsin.su
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.