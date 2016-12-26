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Женщины в Сарапульской исправительной колонии связали около сотни пар носков, варежек и шапок

25 декабря
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Teplyi krov ik 12 (1) Женщины в Сарапульской исправительной колонии связали около сотни пар носков, варежек и шапок

Женщины, содержащиеся в Сарапульской исправительной колонии, связали около сотни пар носков, варежек и шапок. Такую благотворительную помощь от женщин в заключении получил ижевский центр помощи «Теплый кров», сообщает пресс-служба Управления ФСИН по УР.

Вязаные вещи передадут находящимся на попечении благотворительного центра – тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, лишен жилья и документов, имеет заболевания.

В акции осужденные участвуют уже второй год и останавливаться не собираются. Вяжут с удовольствием, по принципу «добро порождает добро».

– Неизвестно, что нас ждет после освобождения, - говорят женщины, - но мы верим, что найдутся добрые люди, которые помогут и нам.

Фото: 18.fsin.su

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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