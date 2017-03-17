28-летняя женщина с ребенком на руках попала под колеса авто в то время, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.
Дорожная авария произошла в Ижевске в четверг, 16 марта, около 18 часов, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
25-летний водитель автомобиля «Ford-Focus», двигаясь по улице Азина, напротив дома №325 совершил наезд на пешехода – молодую женщину, 1989 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу с двухлетним ребенком на руках.
В результате ДТП мать и ребенок получили телесные повреждения - назначено амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение можно, лишь убедившись в том, что на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствуют пешеходы, переходящие проезжую часть или вступившие на нее для осуществления перехода.
Уважаемые пешеходы! Помните! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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