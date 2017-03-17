Главная » Женщину с двухлетним ребенком на руках сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Женщину с двухлетним ребенком на руках сбили на пешеходном переходе в Ижевске

17 марта
0
%d0%90%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0 325 Женщину с двухлетним ребенком на руках сбили на пешеходном переходе в Ижевске

28-летняя женщина с ребенком на руках попала под колеса авто в то время, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

Дорожная авария произошла в Ижевске в четверг, 16 марта, около 18 часов, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

25-летний водитель автомобиля «Ford-Focus», двигаясь по улице Азина, напротив дома №325 совершил наезд на пешехода – молодую женщину, 1989 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу с двухлетним ребенком на руках.

В результате ДТП мать и ребенок получили телесные повреждения - назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение можно, лишь убедившись в том, что на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствуют пешеходы, переходящие проезжую часть или вступившие на нее для осуществления перехода.

Уважаемые пешеходы! Помните! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

Фото: УГИБДД МВД по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо