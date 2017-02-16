Женщину с 6-летним мальчиком сбили на пешеходном переходе в Ижевске. ДТП произошло в среду, 15 февраля, в 19:35 часов, напротив дома № 216 по улице Пушкинская, сообщает 1-й Отдел МВД по Удмуртской Республике. 38-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ребенок с травмами был госпитализирован в РДКБ города Ижевска.
Наезд на двух пешеходов совершил 34-летний водитель автомобиля «SKODA YETI». Женщина с мальчиком переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к водителям: при подъезде к пешеходным переходам, в особенности к нерегулируемым, необходимо ВСЕГДА снижать скорость, ожидая появления пешеходов на дороге! Это Закон!
Пешеходы, в свою очередь, обязаны ВСЕГДА смотреть по сторонам, оценивая дорожную обстановку, особенно при переходе проезжей части дороги с детьми. Вы их защита, опора, пример для подражания!
Участники дорожного движения, будьте внимательны, дисциплинированны и взаимовежливы на дорожном пространстве!
Фото: УГИБДД МВД по УР
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