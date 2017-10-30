25-летняя жительница Свердловской области родила в поезде «Адлер-Новосибирск», когда тот проходил по территории Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, пассажирка, находясь на 9 месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург. Во время следования поезда по перегону Агрыз-Сарапул у молодой женщины начались роды. Роды приняли пассажиры поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой. Молодую маму и ее новорожденную дочку доставили в медицинские учреждения Сарапула.
Фото: Kemerovo.bezformata
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