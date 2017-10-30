Главная » Происшествия » Женщина родила в поезде на территории Удмуртии

Женщина родила в поезде на территории Удмуртии

27 октября
0

Роды приняли пассажиры поезда. Молодую маму и ее новорожденную дочку направили в медицинские учреждения Сарапула

I Женщина родила в поезде на территории Удмуртии

25-летняя жительница Свердловской области родила в поезде «Адлер-Новосибирск», когда тот проходил по территории Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, пассажирка, находясь на 9 месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург. Во время следования поезда по перегону Агрыз-Сарапул у молодой женщины начались роды. Роды приняли пассажиры поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой. Молодую маму и ее новорожденную дочку доставили в медицинские учреждения Сарапула.

Фото: Kemerovo.bezformata

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии в селе Пугачево обезвредили два взрывоопасных снаряда
30 октября
Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Сарапульском районе
30 октября
Жизнь ребенка оборвал рискованный обгон...
При пожаре в Ижевске погибли брат и сестра
23 октября
Проводится доследственная проверка...
В Ижевске около автостоянки обнаружили боевую гранату
19 октября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо