42-летняя женщина за рулем автомобиля «Fiat» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Дорожная авария произошла в воскресенье, 8 января, в 13:30 часов на 43 км автодороги «Ижевск – Сарапул» в Завьяловском районе, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. В результате ДТП пассажир автомобиля – 20-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.
В дорожной полиции отмечают, что пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности и находился на переднем пассажирском месте.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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