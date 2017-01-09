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Женщина опрокинула свой автомобиль на автодороге Ижевск – Сарапул

9 января
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08.01 %d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba %d0%a1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%bb 2 Женщина опрокинула свой автомобиль на автодороге Ижевск – Сарапул

42-летняя женщина за рулем автомобиля «Fiat» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Дорожная авария произошла в воскресенье, 8 января, в 13:30 часов на 43 км автодороги «Ижевск – Сарапул» в Завьяловском районе, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. В результате ДТП пассажир автомобиля – 20-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

В дорожной полиции отмечают, что пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности и находился на переднем пассажирском месте.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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