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Женщина и ее 8-летний сын не смогли выбраться из горящего дома и погибли на пожаре

1 февраля
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41ffc7mkov big reduce350 Женщина и ее 8-летний сын не смогли выбраться из горящего дома и погибли на пожаре

В Увинском районе проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын.

Возгорание в одном из жилых домов в поселке Ува произошло утром 31 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. На момент пожара в квартире находились двое хозяев и их гости, приехавшие из Ижевска накануне – женщина с 8-летним сыном.

Обнаружив, что дом горит, хозяева выпрыгнули из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Ижевчанка и ее ребенок не смогли выбраться и погибли во время пожара.

Огонь полностью уничтожил двухэтажный дом. По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание электропроводки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.

Фото: 18.mchs.gov.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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