В Увинском районе проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын.
Возгорание в одном из жилых домов в поселке Ува произошло утром 31 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. На момент пожара в квартире находились двое хозяев и их гости, приехавшие из Ижевска накануне – женщина с 8-летним сыном.
Обнаружив, что дом горит, хозяева выпрыгнули из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.
Ижевчанка и ее ребенок не смогли выбраться и погибли во время пожара.
Огонь полностью уничтожил двухэтажный дом. По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание электропроводки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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