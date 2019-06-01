У Шмыковых пять дочерей – Мария, Екатерина, Анна, Елизавета, Александра – и один сын, Георгий. Он – самый младший ребёнок в семье. Заканчивает второй класс Завьяловской средней школы. Папин помощник. Пойдёт папа ремонтировать машину, и Георгий с ним. Сначала, когда был маленьким, просто ходил вокруг машины, смотрел. Устанет, отдохнёт и снова к машине. Сейчас, в восемь лет, он уже и под машину вместе с папой залезает – чинят вместе.
Если сломался велосипед, дочери скажут папе: «Отремонтируй». И ждут. А Георгий пацаночьи вопросы задаёт: почему колёса не крутятся, как смазать цепь…
Потрясающий папа
Папа, Сергей Николаевич Шмыков, – доцент кафедры эксплуатации и ремонта машин Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Любимое его выражение: «Всё решаемо». Если младшим Шмыковым что-то в школьном курсе не понятно, он объясняет им на примере, «на двух карандашах». Иногда просто надо знать, где в формуле поставить точку.
Как и жена Наталья, Сергей Шмыков очень хотел, чтобы дети выросли разносторонне развитыми. И именно папа возил детей на музыкальные занятия и другие кружки.
– Мы жили тогда на улице Ракетной. Сергей после занятий в сельхозакадемии мчался домой за Машей, нашей старшей дочкой, и вместе с ней ехал на общественном транспорте обратно на улицу Кирова, но уже – в Дом детского творчества. А потом возил туда и двоих, и троих дочек, – рассказывает Наталья Шмыкова.
Ухаживал четыре года
История их брака необычна. Наталья, выпускница кораблестроительного института, вернулась в Удмуртию из Санкт-Петербурга. Специалист по гидроаэродинамике, она могла математически описать бурление воды за бортом корабля, а её дипломная работа была посвящена расчёту скорости обтекания крыла потоком воздуха.
В Питере увлекалась театром, ходила в музеи. С удовольствием участвовала в студенческом КВН. В походах на яхте она была и матросом, и коком. Готовить научилась, когда восстанавливали Валаамский монастырь: парни были заняты на строительных работах, а девчонки, в том числе Наталья, их кормили. А потом случилась беда с дедушкой Натальи – Иваном Горбушиным. Это был неродной дед – родной погиб в 1944 году на войне. В 71 год Горбушин встретился на кладбище с 62-летней Натальиной бабушкой (он знал её погибшего мужа) и больше уже с ней не расставался: вместе они прожили в законном браке 25 лет.
Иван Данилович любил Наталью как родную внучку, и она его очень любила. И когда дед ослеп, и ему понадобился уход, она решила вернуться в Удмуртию – помогать дедушке.
Заботилась об Иване Даниловиче, но надо где-то работать! Предложили преподавать гидравлику в сельскохозяйственной академии. В первый же рабочий день, как Наталья потом узнала, 19-летний студент Сергей подумал: «Это будет моя жена».
Ухаживал он долго, четыре года. За это время успел получить два высших образования, поступил в аспирантуру. И трогательно помогал во всём Наталье. Когда она уезжала в Питер (заочно получала третье высшее образование), за незрячим дедом ухаживал Сергей.
Всё началось с Чайковского
Вынашивая старшую дочку, Наталья часто слушала музыку Петра Ильича Чайковского. Нет слуха? Зато Маша родилась очень музыкальной. Сейчас дочь учится в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, а музыка, оставшись увлечением, стала ещё и подработкой к небольшой стипендии.
В доме Шмыковых звучат пианино, флейта, скрипка, гитара, губная гармошка. Когда каждый играет на своём инструменте, такая какофония – как перед концертом. Дочь Катя стала лучшим читателем Завьяловского района. В одноимённом конкурсе её признали победителем. И когда Шмыковы вместе с друзьями выбираются на природу в палаточный лагерь, устраивают интеллектуальные конкурсы, то даже многоопытные взрослые удивляются Катиной меткости: суть чего-то сложного она умеет выразить в двух словах! Сейчас Катя усердно готовится к поступлению на гуманитарный факультет университета. Бюджетных мест там мизер, но Катя очень целеустремлённая. Уходит из дома в семь часов утра, а возвращается с курсов в девять вечера. Александра с первых дней – королевна. Спокойная, мудрая. Она и окружающих умиротворяет. Для музыкальных занятий выбрала флейту – один их самых древних инструментов.
Мамино восхищение музыкой Чайковского переняла Лиза. Она – лауреат районного фестиваля-конкурса «Музыка Чайковского – детям». Училась игре на пианино, увлечённо рисует. Стала победителем в одной из номинаций Международного конкурса рисунков памяти Надежды Рушевой, заняла II место в районном конкурсе рисунков «Рождественская сказка». На районном этапе республиканской акции «Во славу Отечества» её рисунки удостоены первого места. И это ещё не весь перечень успехов Лизы. По её иллюстрации к народной сказке выпущена открытка.
Анна, окончив Завьяловскую детскую школу искусств по классу фортепьяно, учится играть ещё и на гитаре. А как девочка попала в театр «Птица»! Наталья Владимировна узнала, что в этом театре идёт набор детей и даже не пошла, а понеслась туда с Аней. Дочь прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь…».
– А теперь, – попросили её, – это же стихотворение прочитай по-другому. Как будто грузин стоит на горе и кричит другому старому грузину. Аня и с этим заданием справилась.
Георгий очень хотел играть на трубе, но оказалось, что этому учат только в музыкальной школе, где за занятия на подготовительном отделении пришлось бы платить 3600 рублей в месяц. И мальчик выбрал скрипку – благо в Завьяловской детской школе искусств, куда Георгий поступил, за его обучение игре на скрипке семья платит половину стоимости.
Неожиданное впечатление
Столько заботы о детях, их развитии… И вдруг слышу:
– А всё же каждый из наших детей получает только шестую часть полного родительского внимания.
Не соглашаюсь с Натальей:
– Пусть шестую часть, но какую! Вы всё время с детьми, увлечены их интересами… Даже зачастую единственным детям не перепадает столько внимания, сколько каждому из ваших детей.
Мне кажется, что дети Шмыковых это осознают. Одна из дочек в три года выразила это так. Увидев сверстников, рядом с которыми не оказалось их мам, девочка произнесла: «Эх, сиротки». В её представлении сиротки – это не те, у кого нет кого-то из родителей, а те, рядом с которыми нет их пап и мам. Шмыковы-младшие надолго запоминают то, что другие дети просто не замечают. Недавно Наталья Владимировна возила четверых ребят в Санкт-Петербург повидаться со студенткой Машей. Сводила детей в Эрмитаж. Но знаете, кого чаще всего вспоминали ребята после поездки? Одинокого питерского дедушку, который просил милостыню.
Да, трудно
Однажды маленькая Лиза, увидев на кухонном столе тушку курицы, воскликнула: «Так вот ты какая, курица!». Раньше видела её только в качестве пазлов, курица была разделана, а тут – целиком! И малышка начала с ней разговаривать.
Запомнилась и такая бытовая деталь. Если в семьях с двумя детьми обходятся двухъярусной кроватью, то у Шмыковых спальные места прежде были в три яруса. А как ещё расположиться в двухкомнатной квартире?
Некоторое время назад родные купили Наталье и Сергею дом в сельской местности. Дом небольшой, зато участок – 20 соток. И стоило Наталье Владимировне вернуться из Питера, как она начала выпалывать сорняки. Этот огород – большое подспорье.
Что бы ни говорили родители детям о том, что главное – духовное развитие, ребятам хочется быть своими и в среде ровесников. А там, к сожалению, смотрят, какие у твоего ребёнка джинсы или смартфон. И хоть сами Шмыковы-старшие полагают, что вполне можно обойтись и без смартфона, влияние подростковой среды на своих детей учитывают.
Шмыковых волнует, смогут ли они дать всем детям музыкальное образование. Георгию, например, за время учёбы понадобится не одна, а целых четыре скрипки!
И тут мне хочется сделать отступление. Немало спонсоров выделяют средства на игрушки и сладости для воспитанников детских домов. Были случаи, когда в нашей стране ребёнок из детского дома получал почти одновременно десятки подарков (как правило, под Новый год). Между тем дети, воспитывающиеся в больших семьях, нередко не получают ничего. Их труднее найти? Но в каждом районе есть отдел семьи…
Однажды в городской школе искусств директор сказал, что не сможет предоставить их ребёнку льготу. За всё время мы, мол, снизили стоимость двум опекаемым детям.
Между тем в Москве дети из многодетных семей обучаются в школах искусств бесплатно.
К пенсии Натальи Владимировны (к слову, сама пенсия ниже прожиточного минимума) полагается надбавка на иждивенцев. Шмыкова эту надбавку получает, но – только на троих детей, хотя фактически иждивенцев – шестеро. Таково законодательство.
Да, воспитывать шестерых детей трудно, и тем радостнее, когда ощущаешь настоящую заботу. Бесплатный проезд для детей на общественном транспорте – это реальная помощь. Без этой льготы не смогли бы ездить на музыку, в хор, театр.
А ещё Шмыковы очень благодарны заместителю главного врача детской Городской клинической поликлиники № 5 (Ижевск) Алексею Пекушу. В большой семье заболел один – болеют все. И можете себе представить ситуацию, когда по одному талону к врачу приходят сразу шестеро?! Это сколько же направлений на анализы надо выписать? И то, с чем не справляются врачи и медсёстры, взял на себя Алексей Пекуш. Когда дети Шмыковых заболевают, Наталья Владимировна звонит Алексею Анатольевичу, и он их лечит.
Самые добрые слова высказала Наталья Владимировна в адрес педагогов Завьяловской школы искусств. Большое спасибо и режиссёру театра «Птица» Светлане Шанской. Это внимательные, любящие детей люди.
Когда Шмыковых спрашивают, как они поживают, Сергей Николаевич отвечает: «Лучше всех!». Наверное, тогда, когда многодетные семьи действительно будут жить лучше всех, и будет население нашей страны прибывать.
Поздравляем Наталью Владимировну и Сергея Николаевича с высокой оценкой их родительского труда – награждением знаком отличия «Материнская слава». Желаем семье здоровья, счастья, удач.
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