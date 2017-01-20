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Жаворонки vs совы: Предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда

20 января
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%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b %d0%b8 %d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8 Жаворонки vs совы: Предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда

К началу нового сезона бизнес-активности компания «МегаФон» впервые проанализировала своих корпоративных клиентов по хронотипу и определила, в каком биоритме живут предприниматели Урала. По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса относятся к совам и 46% - жаворонки.

Согласно ФОМ, среди всех россиян «жаворонками» называют себя 37%, «совами» – 45%. При этом, по результатам исследований, люди «совы» на 18% трудятся эффективнее, чем «жаворонки». Деловое сообщество Урала – клиенты «МегаФона» общероссийскую тенденцию подтверждают.

Согласно результатам анализа мобильной активности, начиная с 14.00 количество исходящих вызовов среди представителей бизнеса на Урале возрастает двукратно в сравнении с утренними часами. В целом, в вечернее время, общее количество звонков на b2b-рынке «МегаФона» в 3 раза больше суммарного голосового трафика в первой половине дня.

В Тюменской, Свердловской областях, а также в ХМАО, ЯНАО в сети «МегаФона» преимущество за «совами» – в этих регионах зафиксировано наибольшее количество исходящих звонков в ночной период, в целом в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров – вторая половина дня – с 17.00 до 20.00.

В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми бизнес ведут «жаворонки» - решать дела по мобильному здесь предпочитают с утра и до обеда, о чем свидетельствует мобильная активность клиентов в первой половине дня. В Пермском крае - в зависимости от сезона, лидируют и «совы», и «жаворонки».

Наибольшее количество SMS-сообщений пишут бизнесмены Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, и Республики Удмуртия. Интересно, что самое популярное время для SMS-переписки на Урале с 12.00 до 13.00.

«Биологические часы влияют на мобильный биоритм наших корпоративных клиентов. Несмотря на то, что большинство из нас работает с раннего утра, совершать телефонные звонки и решать рабочие вопросы по мобильному бизнес-сообщество Урала предпочитает все же не ранее полудня. В целом, за последний год наши клиенты стали еще общительнее – за разговорами они провели почти на 70 миллионов минут больше, чем годом ранее», - отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

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