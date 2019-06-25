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Жара: выходные в Удмуртии обошлись без природных пожаров

24 июня
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Специалисты смогли осмотреть с воздуха леса на всей территории республики.

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Минувшие жаркие выходные в Удмуртии обошлись без природных пожаров. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, патрулирование лесов проводилось и с земли, и с воздуха с помощью легкого самолета «Cessna-172».

«Необходимость жёсткого контроля обусловлена установлением в лесах Удмуртии высокого класса пожарной опасности по условиям погоды», - отметили власти.

Специалисты смогли осмотреть леса на всей территории Удмуртии, пролетев за несколько часов порядка 900 км.

Напомним, до 1 сентября в лесах Удмуртской Республики введён особый противопожарный режим, в течение которого запрещается разведение костров.

В 2019 году на землях лесного фонда Удмуртской Республики зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 4,9 га. Средняя площадь одного лесного пожара составляет 0,26 га.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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