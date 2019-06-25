Минувшие жаркие выходные в Удмуртии обошлись без природных пожаров. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, патрулирование лесов проводилось и с земли, и с воздуха с помощью легкого самолета «Cessna-172».
«Необходимость жёсткого контроля обусловлена установлением в лесах Удмуртии высокого класса пожарной опасности по условиям погоды», - отметили власти.
Специалисты смогли осмотреть леса на всей территории Удмуртии, пролетев за несколько часов порядка 900 км.
Напомним, до 1 сентября в лесах Удмуртской Республики введён особый противопожарный режим, в течение которого запрещается разведение костров.
В 2019 году на землях лесного фонда Удмуртской Республики зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 4,9 га. Средняя площадь одного лесного пожара составляет 0,26 га.
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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