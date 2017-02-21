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Зенитные ракетные комплексы «Тор» будут представлены на «Айдекс-2017»

14 февраля
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952o1320 Зенитные ракетные комплексы «Тор» будут представлены на «Айдекс-2017»

«Ижевский электромеханический завод «Купол» представит новейшие зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» на выставке «IDEX – 2017».

IDEX – одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности. На выставке создается уникальная возможность производителям представить свою технику широкому кругу представителей различных государств, официальным лицам и военным специалистам. Россия является неизменным участником выставки, начиная с первой выставки в 1993 году.

«ИЭМЗ «Купол» представит модели и макеты новейших ЗРК семейства «Тор», занимающих лидирующие позиции среди мировых аналогов комплексов малой дальности. На выставке будут представлены модель ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, макеты автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ» на полуприцепе, на автомобильном шасси «КамАЗ», а также стационарный вариант.

ЗРК малой дальности семейства «Тор» предназначены для борьбы с различными современными средствами воздушного нападения: элементами высокоточного оружия (противорадиолокационные ракеты, управляемые и планирующие авиационные бомбы), различными маневрирующими, высокоскоростными пилотируемыми и беспилотными авиационными объектами, действующими на предельно малых, малых и средних высотах, днем и ночью, летящих со скоростью до 700 м/с, в том числе совершающих маневр или использующих средства активных и пассивных преднамеренных помех.

Боевые машины этих комплексов способны выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в составе различных группировок.

В отличие от подавляющего большинства зарубежных аналогов, в случае нападения боевые машины ЗРК семейства «Тор» способны защитить не только сами себя, но и прикрываемые территории и объекты. Это достигается за счет высокого показателя такой характеристики как курсовой параметр поражаемой воздушной цели, который составляет 8 км. Это значит, что одна боевая машина способна поразить воздушную цель по фронту в полосе 16 км, что при соответствующей тактической расстановке боевых машин в зенитной ракетной батарее создает сплошную заградительную линию по всему фронту ведения боевых действий.

На самом высоком уровне выполнено и программное обеспечение боевой машины ЗРК «Тор», позволяющем практически полностью автоматизировать процесс боевой работы, что особенно актуально при работе по самым сложным маневрирующим и низколетящим целям.

Свои боевые характеристики и высокую степень надежности ЗРК семейства «Тор» регулярно подтверждают результатами стрельб и испытаний в различных климатических условиях и на сложном рельефе местности. Так, в октябре 2016 года в Чёрном море прошли успешные испытания автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ», размещенного на палубе фрегата «Адмирал Григорович». Главной задачей испытаний была оценка на практике возможностей использования ЗРК «Тор-М2КМ» в интересах ВМФ.

Испытания дали большое количество информации по влиянию морских условий на боевую работу ЗРК «Тор-М2» и подтвердили широкие возможности использования автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ». «Как ранее проведенные, так и ныне ведущиеся работы по совершенствованию комплекса «Тор» позволяют Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» заслуженно гордиться своей продукцией, быть уверенным в том, что наши ЗРК полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к зенитным ракетным комплексам ПВО», – говорит заместитель генерального директора по техническому развитию ИЭМЗ «Купол» Виктор Викторович Виснер.

Секрет успеха ЗРК производства АО «ИЭМЗ «Купол» состоит в том, что даже достигнув высочайших результатов, конструкторы продолжают искать пути дальнейшего совершенствования и реализации того огромного потенциала, который был изначально заложен в эти комплексы.

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