Несмотря на окончание срока действия обязательств по договорам, 78 процентов медперсонала продолжают работать в тех же сельских больницах.
По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Андрея Воздвиженского, в течение пяти лет, с 2012 по 2017 годы выплаты осуществлялись на условиях софинансирования за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджетов субъектов федерации. В текущем году лимиты бюджетных обязательств Удмуртии позволили сделасть выплаты лишь 25 медицинским работникам, в то время как потребность в специалистах на селе на начало года составляла 100 человек.
Сейчас 51 сельский врач, прибывший в сельскую больницу, не может реализовать свое законное право на получение выплаты. Кроме того, в связи с изменением источника софинансирования федеральных средств с 2018 года включения в программу фельдшеров, а также в целях повышения эффективности программных мероприятий, Правительство РФ разработало проект постановления «О внесении дополнений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения». С учетом софинансирования единовременных компенсационных выплат в 2018 году выплату в республике смогут получить 22 врача и 6 фельдшеров, хотя ориентировочная потребность в специалистах составит не менее 90 врачей и 50 специалистов среднего медперсонала.
Минздрав Удмуртии ставит задачу увеличить финансирование программы до 30 миллионов вместо 10 предусмотренных проектом бюджета. Это позволит рассчитывать на увеличение софинансирования из федерального бюджета до 40 миллионов рублей и поможет привлечь в районные больницы и ФАПы 70 новых специалистов.
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