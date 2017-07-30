Чемпионом России на дистанции 30 километров в маунтинбайке (горном велосипеде) стал представитель Ижевского радиозавода Антон Синцов. Серебряную медаль завоевал также ижевский байкер Тимофей Иванов («Формат-ССШОР»), третье место занял воспитанник тренеров из Игринского района Иван Селедков, выступающий сейчас за сборную Москвы. Кстати, такая гонка кросс-кантри является олимпийским видом велосипедной программы.
Гонки чемпионата России проходили в живописных окрестностях подмосковного селения Чулково. В них участвовали все ведущие велосипедные центры России. Среди 16 команд в том числе сборные Санкт-Петербурга, Карелии, Чувашии, Самарской, Свердловской, Иркутской областей.
Среди юношей на дистанции 12 километров первое место завоевал Яков Миролюбов из ижевского «Импульса». Всего на девять секунд от него отстал и награжден серебряной медалью Павел Балобанов из Игринской школы олимпийского резерва и на третьем - снова представитель Москвы Егор Ястребов. Окрыленная успехом брата, столь же победно выступила среди юниорок Анна Миролюбова на дистанции 15 километров. Эта победа стала самым приятным сюрпризом. Анна Миролюбова и Антон Синцов в составе сборной России примут участие в чемпионате Европы. Он проходит в Италии с 27 по 31 июля.
Немного слабее выступили девушки в гонке на 8 километров. Виктория Кудрина из сборной Удмуртии заняла пятое место. В гонке андеров (спортсмены 19-22 лет) пятым финишировал Данил Москвин, а среди юниоров Михаил Ефимов занял четвертое место. В целом спортсмены Удмуртии подтвердили, что наша команда заслуженно занимает место среди лидеров российского маунтинбайка.
Павел КУЛЬКОВ, заслуженный тренер СССР
Фото: Gorodfm.net
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