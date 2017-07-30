Главная » Спорт » Земляки на пьедестале

Земляки на пьедестале

29 июля
0

Чемпионом России на дистанции 30 километров в маунтинбайке (горном велосипеде) стал представитель Ижевского радиозавода Антон Синцов

Sintsov Земляки на пьедестале

Чемпионом России на дистанции 30 километров в маунтинбайке (горном велосипеде) стал представитель Ижевского радиозавода Антон Синцов. Серебряную медаль завоевал также ижевский байкер Тимофей Иванов («Формат-ССШОР»), третье место занял воспитанник тренеров из Игринского района Иван Селедков, выступающий сейчас за сборную Москвы. Кстати, такая гонка кросс-кантри является олимпийским видом велосипедной программы.

Гонки чемпионата России проходили в живописных окрестностях подмосковного селения Чулково. В них участвовали все ведущие велосипедные центры России. Среди 16 команд в том числе сборные Санкт-Петербурга, Карелии, Чувашии, Самарской, Свердловской, Иркутской областей.

Среди юношей на дистанции 12 километров первое место завоевал Яков Миролюбов из ижевского «Импульса». Всего на девять секунд от него отстал и награжден серебряной медалью Павел Балобанов из Игринской школы олимпийского резерва и на третьем - снова представитель Москвы Егор Ястребов. Окрыленная успехом брата, столь же победно выступила среди юниорок Анна Миролюбова на дистанции 15 километров. Эта победа стала самым приятным сюрпризом. Анна Миролюбова и Антон Синцов в составе сборной России примут участие в чемпионате Европы. Он проходит в Италии с 27 по 31 июля.

Немного слабее выступили девушки в гонке на 8 километров. Виктория Кудрина из сборной Удмуртии заняла пятое место. В гонке андеров (спортсмены 19-22 лет) пятым финишировал Данил Москвин, а среди юниоров Михаил Ефимов занял четвертое место. В целом спортсмены Удмуртии подтвердили, что наша команда заслуженно занимает место среди лидеров российского маунтинбайка.

Павел КУЛЬКОВ, заслуженный тренер СССР

Фото: Gorodfm.net

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

Читать также

Нули среди своих
29 июля
Первый матч сезона 2017-2018 годов на первенство России «Зенит-Ижевск» провел с «Нефтехимиком» (Нижне...
Образцовый по футболу
29 июля
В республике появится концепция развития детского футбола, которая станет примером для других регионо...
В Удмуртии открыта регистрация на «Забег добрых дел»
27 июля
Он пройдет третьего сентября в Ижевске. Его цель – помочь детям, страдающим тяжелым кожным заболевани...
Александр Бречалов: «Нам нужно выстроить стройную систему развития футбола в Удмуртской Республике»
24 июля
Сегодня Удмуртскую Республику с рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо