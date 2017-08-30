Как эффективно использовать земли сельхозназначения, как вернуть неиспользуемые угодья в сферу агропромышленного комплекса – эти вопросы были затронуты сегодня в рамках рабочего визита временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова в Каракулинский район на его встрече с депутатами райсовета, руководителями района и предприятий, представителями общественности, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Селяне обратились к руководителю региона с предложением активизировать работу по возвращению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. По их мнению, эта проблема актуальна не только для Каракулинского района, но и для всей республики, и здесь надо навести порядок: найти собственников неиспользуемых земель, вернуть эти участки в оборот и развернуть на них сельскохозяйственную деятельность. И селяне сами готовы принимать участие в этой работе. Врио Главы Удмуртии полностью поддержал инициативу каракульчан. - Вы абсолютно правы. Проблема очень серьёзная, - сказал Александр Бречалов. - Я дал поручение в кратчайшие сроки провести инвентаризацию этих земель: кому принадлежит участок земли, как он используется, или почему не используется. Будет создана группа юристов, которые вам будут помогать. Готов сам максимально активно в это включиться.
Земля вернется в оборот
29 августа0
Жителей Каракулинского района Удмуртии волнует судьба земель, не занятых в сельхозобороте
Земля вернется в оборот
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