Заявки на субсидии по программе увеличения валового производства молока «Миллион тонн молока к 2020 году» будут собираться до 7 августа. Об этом было заявлено на традиционном совещании с главами муниципалитетов региона под руководством исполняющего обязанности Председателя Правительства Удмуртии Виктора Савельева. Субсидируется ремонт существующих коровников и молочных ферм, а также строительство новых. Общая сумма субсидий, на которую могут претендовать сельхозтоваропроизводители Удмуртии, вовремя подавшие заявки, – 248 миллионов рублей. В том числе 158 миллионов рублей – на переходящие с прошлого года объекты. По информации Минсельхозпрода Удмуртии, в данный момент в регионе строится и ремонтируется 96 объектов, что на 20 процентов выше прошлогоднего уровня. Так, в прошлую пятницу сдана новая ферма в Дебесском районе.
Хозяйства, не успевшие подать заявки до 7 августа, смогут сделать это до конца года. При этом субсидии ими будут получены в случае увеличения бюджетного финансирования в текущем году или учтены при составлении бюджета 2018 года.
Кроме того, на совещании, проходившем в режиме видеоконференции, были обсуждены вопросы вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Минсельхоз Удмуртии в настоящее время ведет пилотный проект, в рамках которого комплексно отрабатывает в пределах Юкаменского района юридические и практические аспекты процесса вовлечения. Учитывается, в частности, необходимость оценки земель и реализованная впервые в этом году возможность привлечения под эти цели федерального финансирования. Рабочую и опробованную в рамках «пилота» схему работы предполагается презентовать в сентябре.
Участники совещания также обсудили вопросы обновления парка школьных автобусов и состояние школьных маршрутов. И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев сообщил, что в Удмуртии реализуется дорожная карта по обустройству школьных маршрутов, предполагающая ремонт более чем на 200 километров дорог. На эти цели в дорожном фонде региона предусмотрено порядка 10 миллионов рублей.
Фото: i.istravest.ru
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